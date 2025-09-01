Bia Haddad perde de Amanda Anisimova nas oitavas de final e é eliminada do US Open

Topo

Bia Haddad Maia se despediu do US Open nesta segunda-feira, em Nova Iorque. A brasileira, número 22 do mundo, foi derrotada pela norte-americana Amanda Anisimova, nona colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0 (6/0 e 6/3), nas oitavas de final do torneio.

Apesar da eliminação, a campanha marcou o melhor desempenho da brasileira em um Grand Slam nesta temporada. Antes, Bia havia alcançado a terceira rodada do Australian Open, caído ainda na estreia em Roland Garros e parado na segunda rodada de Wimbledon.

Já nas duplas do US Open, o resultado também não foi positivo. No último domingo, Bia e a alemã Laura Siegemund foram eliminadas na segunda rodada pelas europeias Marta Kostyuk, da Ucrânia, e Elena Gabriela-Ruse, da Romênia, em sets diretos: 6/3 e 6/2.

Com a vitória sobre Bia, Anisimova garantiu vaga nas quartas de final e terá pela frente a polonesa Iga Swiatek, atual número 2 do mundo.

Veja como foi Bia Haddad Maia x Amanda Anisimova

No primeiro set, Anisimova mostrou consistência desde os primeiros pontos. Com poucas falhas e devoluções firmes, a anfitriã abriu 2/0 ao confirmar o saque após quebrar o serviço da brasileira. Bia tentou reagir, mas voltou a ser pressionada nos games seguintes. A americana manteve a intensidade, conquistou mais duas quebras e, com um ace, fechou a parcial em 6/0 sem oferecer brechas.

O segundo set começou novamente com Anisimova ditando o ritmo, ao conseguir uma quebra logo no início. Dessa vez, Bia respondeu na sequência, devolvendo a quebra e empatando o jogo. No entanto, a reação não durou: a norte-americana retomou o controle, voltou a quebrar e abriu vantagem. Mesmo quando a paulista encontrou espaço para confirmar seus serviços em games mais equilibrados, Anisimova manteve a confiança no saque, marcando pontos decisivos com aces e confirmando os momentos de pressão.

No game decisivo, a americana voltou a pressionar o serviço de Bia e conseguiu a quebra definitiva para fechar o set em 6/2. Assim, Anisimova avançou às quartas de final, enquanto a brasileira se despede do Grand Slam nova-iorquino.

