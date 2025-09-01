Bia Haddad leva pneu, ganha apenas três games e cai nas oitavas do US Open

Desde o primeiro ponto, Amanda Anisimova (24 anos, #9 do mundo) foi mais agressiva, mais precisa e bateu mais forte na bola. A americana dominou Beatriz Haddad Maia em seus games de saque, mas também com devoluções que pressionaram o saque da brasileira. A paulista de 29 anos, atual número 22 do mundo, levou um pneu (6/0) no primeiro set, só conseguiu vencer três games e acabou eliminada do US Open por 6/0 e 6/3 na noite desta segunda-feira, nas oitavas de final.

Em sua primeira vez nas quartas de final do torneio americano, Anisimova vai repetir o duelo da final de Wimbledon e reencontrar a polonesa Iga Swiatek, atual número 2 do mundo, nesta quarta-feira. Na decisão do slam da grama, Iga foi soberana e aplicou 6/0 e 6/0.

Bia, por sua vez, volta para o Brasil para disputar o SP Open, torneio da série WTA 250 cuja chave principal começa na próxima segunda-feira. A paulista, que no ano passado avançou até as quartas de final em Nova York, vai perder posições no ranking. Na lista da próxima semana, ela aparecerá na melhor das hipóteses no 27º posto - sua posição ainda depende dos resultados de outras tenistas.

Como aconteceu

O começo foi o pior possível para Bia. A brasileira fez uma dupla falta logo no primeiro ponto, e Anisimova logo encaixou ótimas devoluções, disparando winners e forçando erros de Bia. Com seu jogo agressivo calibrado, a americana venceu 12 dos primeiros 14 pontos do jogo e disparou na frente. A paulista não conseguia ganhar pontos com seu saque e passava a maior parte do tempo correndo atrás das bolas de Anisimova, que não aliviava. Assim, a tenista da casa fez 6/0 em apenas 26 minutos.

A tenista da casa começou o segundo set ainda de forma arrasadora, quebrando o saque de Bia mais uma vez. No entanto, cometeu cinco erros não forçados no game seguinte e perdeu o saque pela primeira vez no jogo. Haddad Maia, porém, ainda atacava pouco, e seguia à mercê dos golpes da oponente. Assim, perdeu o saque novamente no terceiro game. Pouco depois, Anisimova salvou dois break points e abriu 3/1.

Só no quinto game da segunda parcial é que Bia conseguiu confirmar seu saque pela primeira vez no jogo. Pouco mudou. Anisimova seguiu controlando o jogo e definindo a maioria dos pontos, fosse com winners ou erros não forçados. No oitavo game, confirmou seu serviço com três saques vencedores e abriu 5/3. Na sequência, voltou a quebrar o saque de Bia e fechou a partida.