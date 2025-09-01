Topo

Betis anuncia compra definitiva de Antony; veja quanto o São Paulo deve lucrar

Graças a Antony, Betis está a um empate da final da Conference League Imagem: Getty Images

01/09/2025 15h26

O Real Betis anunciou a compra em definitivo do atacante Antony. No último dia da janela de transferências das ligas europeias, o clube espanhol chegou a um acordo com o Manchester United, nesta segunda-feira, para ficar com o jogador. O anúncio oficial foi feito na tarde desta segunda-feira.

O contrato de Antony com o Betis vai até 2030. De acordo com informações do jornal espanhol Marca, após ter a sua primeira oferta recusada, o clube espanhol ofereceu um valor de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 158,6 milhões). Na transação, o clube inglês ainda ficaria com 50% dos ganhos de capital de uma futura venda.

Dessa maneira, o São Paulo, por ser o clube formador, tem direito a uma porcentagem da transação. De acordo com o mecanismo de solidariedade da Fifa (3,5%), o clube paulista deve receber algo em torno de R$ 5,5 milhões pela transferência do atleta.

Aos 25 anos, o avante revelado pelo São Paulo reencontrou o bom futebol no time de Sevilha, após nunca ter brilhado em Manchester. Nas 26 vezes em que entrou em campo neste ano pelo Betis, ele marcou nove gols e ainda deu seis assistências, assumindo o papel de um dos pilares do elenco.

Foi também enquanto jogava na Espanha que voltou a ser convocado para a seleção brasileira, na primeira lista de Carlo Ancelotti. Com o novo vínculo, Antony mira também maior assiduidade nas convocações. O atacante não está entre os jogadores que integram o grupo desta Data Fifa, para jogos contra Chile e Bolívia.

