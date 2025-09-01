Baixa de última hora! Rival de brasileiro deixa o card do UFC Paris após morte da avó

Restando poucos dias para sua realização, o UFC Paris sofreu uma baixa de última hora. A luta entre o brasileiro Kauê Fernandes e o francês de ascendência argelina Fares Ziam foi cancelada após o lutador da casa optar por se retirar do card deste sábado (16) por motivos pessoais.

O anúncio foi feito pelo próprio peso-leve (70 kg) francês, através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui). De acordo com Ziam, a morte repentina de um importante membro de sua família o fez decidir abandonar o compromisso previamente combinado com o UFC.

"Após a morte súbita da minha avó, os preparativos do funeral dela na França e no estrangeiro. Lamento cancelar minha participação no UFC Paris, em 6 de setembro. Família é minha prioridade", escreveu Ziam na legenda da publicação.

E o brasileiro?

Como o cancelamento da luta ainda não foi confirmado oficialmente pelo Ultimate, também não se sabe o que vai acontecer com o brasileiro Kauê Fernandes. Neste momento, parecem haver três possibilidades: permanência no card do UFC Paris contra um novo rival, remarcação do combate contra Fares Ziam para uma data futura ou um novo duelo contra outro oponente em um evento futuro.

