Topo

Esporte

Baixa de última hora! Rival de brasileiro deixa o card do UFC Paris após morte da avó

01/09/2025 11h14

Restando poucos dias para sua realização, o UFC Paris sofreu uma baixa de última hora. A luta entre o brasileiro Kauê Fernandes e o francês de ascendência argelina Fares Ziam foi cancelada após o lutador da casa optar por se retirar do card deste sábado (16) por motivos pessoais.

O anúncio foi feito pelo próprio peso-leve (70 kg) francês, através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui). De acordo com Ziam, a morte repentina de um importante membro de sua família o fez decidir abandonar o compromisso previamente combinado com o UFC.

"Após a morte súbita da minha avó, os preparativos do funeral dela na França e no estrangeiro. Lamento cancelar minha participação no UFC Paris, em 6 de setembro. Família é minha prioridade", escreveu Ziam na legenda da publicação.

E o brasileiro?

Como o cancelamento da luta ainda não foi confirmado oficialmente pelo Ultimate, também não se sabe o que vai acontecer com o brasileiro Kauê Fernandes. Neste momento, parecem haver três possibilidades: permanência no card do UFC Paris contra um novo rival, remarcação do combate contra Fares Ziam para uma data futura ou um novo duelo contra outro oponente em um evento futuro.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por ZIAM Fare?s (@fares_ziam)


Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Palmeiras dominou Corinthians no Dérbi? Colunistas divergem

Mirassol faz nova vítima em sua fortaleza e já sonha com Libertadores

São Paulo anuncia Maílton como novo reforço para a temporada

Treinador revela possível data para retorno de Amanda Nunes

São Paulo anuncia a contratação do lateral-direito Mailton, ex-Chapecoense, até 2027

Palmeiras cria pouco e joga menos do que deve, afirma Mauro Cezar

UFC 322: Carlos Prates desponta como favorito contra ex-campeão Leon Edwards

Palmeiras parabeniza Corinthians por aniversário de 115 anos: "Vida longa ao maior clássico do mundo"

Corinthians define logística para contar com retorno de Hugo Souza para Copa do Brasil

Baixa de última hora! Rival de brasileiro deixa o card do UFC Paris após morte da avó

São Paulo anuncia a contratação do lateral direito Mailton