Após Derby pelo Corinthians, Memphis se apresenta à seleção da Holanda

Nesta segunda-feira, no dia seguinte ao clássico entre Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Memphis Depay se apresentou à seleção da Holanda. A Laranja Mecânica irá começar a se preparar para as próximas duas rodadas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.

A chegada de Memphis ao país foi registrada pelo perfil da seleção holandesa no X (antigo Twitter). A conta também publicou imagens de outros astros da equipe, como o zagueiro Virgil van Dijk, do Liverpool, e Frenkie de Jong, do Barcelona.

A Holanda abre esta data Fifa com um jogo diante da Polônia, pela quinta rodada das Eliminatórias. O embate está agendado para esta quinta-feira, em Roterdã, às 15h45 (de Brasília).

Na sequência, o time neerlandês visita a Lituânia, no domingo, às 13h, pela sexta rodada do torneio. A Holanda, no momento, ocupa a segunda posição do Grupo G, com seis pontos conquistados, um a menos que a líder Finlândia.

Memphis mira recorde

Memphis Depay vive a expectativa de se isolar como maior artilheiro da história da seleção holandesa. Na última data Fifa, ele igualou Robin Van Persie entre os principais goleadores da Laranja Mecânica, com 50 bolas na rede.

Depois de defender sua seleção, o atacante é esperado de volta no Brasil na semana que vem para a partida de volta contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O confronto decisivo será na quarta-feira, dia 10 de setembro, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília).