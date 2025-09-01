Topo

Andreas Pereira embarca para o Brasil e posta foto em avião para se apresentar ao Palmeiras

01/09/2025 13h00

Novo reforço do técnico Abel Ferreira para as próximas temporadas, o meio-campista Andreas Pereira já está a caminho do Brasil para se apresentar ao Palmeiras e, assim, iniciar um novo capítulo em sua trajetória no futebol brasileiro. O jogador postou uma foto nesta segunda-feira em suas redes sociais dentro avião e tem chegada prevista para esta noite na capital paulista.

O atleta de 29 anos, que assinou contrato até 2028, chega do Fulham com status de grande contratação e deve rapidamente se integrar ao time titular. Após realizar exames médicos na Inglaterra, ele deixa o time inglês para vestir a camisa oito da equipe paulista.

Sonho antigo do Palmeiras, Andreas Pereira chega em meio à paralisação das competições por causa das partidas da Data-Fifa. O Palmeiras, que empatou com o Corinthians neste domingo por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, só volta a jogar pela competição no dia 13 de setembro, quando terá pela frente o Internacional, no Allianz Parque.

Andreas é o 12º reforço do Palmeiras em 2025. A contratação do meio-campista faz o clube ultrapassar R$ 700 milhões com reforços na temporada e superar o Botafogo para se tornar o time que mais investiu em reforços em um único ano na história do futebol brasileiro. O ranking tem Botafogo e Flamengo na sequência, com R$ 665 milhões e R$ 277 gastos com contratações, respectivamente.

O Palmeiras quer utilizá-lo nos duelos das quartas de final da Libertadores contra o River Plate, em 17 e 24 de setembro. Ele foi contratado para substituir Richard Rios, negociado com o Benfica por 30 milhões de euros - R$ 195 milhões à época.

