Andreas Pereira é regularizado no BID e pode estrear pelo Palmeiras

Novo jogador do Palmeiras, Andreas Pereira foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta segunda-feira. O meio-campista assinou um vínculo válido até o fim de 2028.

Andreas Pereira pode entrar em campo na próxima partida do Palmeiras. Depois da Data Fifa, o Verdão recebe o Internacional no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Andreas Pereira regularizado no BID. (Foto: Reprodução)

Caso Andreas Pereira entre em campo, o duelo com o Internacional marca o retorno do meio-campista ao futebol brasileiro depois de três anos. Sua última passagem no Brasil foi entre 2021 e 2022, quando defendeu o Flamengo, emprestado pelo Manchester United.

Andreas Pereira é o 12º reforço do Palmeiras nesta temporada, sendo o quarto nesta janela de trasnferências. O meio-campista viajou com a sua família para o Brasil nesta segunda-feira.

Carreira de Andreas Pereira

Filho de pais brasileiros, Andreas Pereira nasceu na Bélgica e foi revelado pelas categorias de base do Manchester United, onde disputou 75 jogos, marcou quatro gols e deu cinco assistências. O jogador ainda teve passagens por Granada, Valencia e Lazio, antes de ser emprestado ao Flamengo, em agosto de 2021.

No Rubro-Negro, foram 53 partidas, oito gols e três assistências. No entanto, o meia ficou marcado pelo escorregão que resultou no gol do título do Palmeiras na final da Copa Libertadores em 2021. Em julho do ano seguinte, Andreas retornou ao Manchester United.

Com a camisa da Seleção Brasileira, foram dez jogos e dois gols.