Andreas Pereira aparece no BID e está liberado para estrear pelo Palmeiras

Andreas Pereira foi anunciado oficialmente como reforço do Palmeiras - Reprodução/Palmeiras
Andreas Pereira foi anunciado oficialmente como reforço do Palmeiras Imagem: Reprodução/Palmeiras
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

01/09/2025 13h15

Andreas Pereira, anunciado como reforço do Palmeiras na última sexta-feira (29), já pode estrear pelo novo clube. O camisa 8 foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado para atuar com a camisa alviverde.

O que aconteceu

O meio-campista já está regularizado para fazer sua estreia. O atleta está liberado para estrear pelo Palmeiras contra o Internacional, no dia 13 de setembro, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

Andreas embarcou para o Brasil na manhã desta segunda-feira e publicou uma foto nas redes sociais. Ele chegará hoje à noite na capital paulista.

Andreas Pereira assinou contrato com o Palmeiras por três temporadas e meia (até o fim de 2028). Ele é o reforço que chega para suprir a saída de Richard Ríos, negociado com o Benfica

A diretoria palmeirense desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,8 milhões na cotação atual) para tirar o meia do Fulham. O pagamento será feito em quatro parcelas anuais.

