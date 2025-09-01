'Ancelotti sentirá o choque da altitude contra a Bolívia', diz Alicia Klein

O impacto da altitude e o processo de testes promovido por Carlo Ancelotti são fatores que tornam difícil uma análise técnica dos próximos jogos da seleção brasileira, avaliou Alicia Klein no UOL News. Para ela, o treinador ainda está conhecendo o elenco e lidando com condições inéditas.

Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil encara o Chile, no Maracanã, e a Bolívia, em El Alto, a 4.150 metros de altitude, sob uma estratégia de renovação e observação de atletas. Ancelotti promoveu nove mudanças em relação à primeira convocação, incluindo nomes como Jean Lucas, Vitinho e Samuel Lino, e ainda não definiu a lista final para o Mundial.

Alicia: Altitude será novidade para Ancelotti

Ele fez nove mudanças em relação à primeira convocação e o jogo com a Bolívia, que é a segunda partida, vai ser muito impactada pela altitude. Então é difícil você fazer uma análise técnica em condições tão precárias [...]. O próprio Ancelotti não conhece essa situação então vai ser novo para ele também.

Alicia Klein

Milly: Filho de Ancelotti não gostou da altitude

Esse é um jogo [contra o Chile] que o Brasil deveria ganhar com muita facilidade. Qualquer resultado que não seja uma vitória com facilidade vai ser um resultado estranho [...]. Agora, o outro jogo é isso: assim, o Ancelotti não sabe o que esperar dele. E uma coisa é você conhecer a altitude a passeio.

O filho dele não gostou. Foi para a altitude e se deu muito mal com o Botafogo uma altitude que era metade da que o Ancelotti vai enfrentar. E aí eu acho que é experiência para ele de jogar nessa altitude aí eu acho que o resultado a gente não tem muito o que esperar sabe. A gente está jogando contra a Venezuela e contra a altitude.

Milly Lacombe

