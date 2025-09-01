Topo

Esporte

OPINIÃO

'Ancelotti sentirá o choque da altitude contra a Bolívia', diz Alicia Klein

do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/09/2025 20h02

O impacto da altitude e o processo de testes promovido por Carlo Ancelotti são fatores que tornam difícil uma análise técnica dos próximos jogos da seleção brasileira, avaliou Alicia Klein no UOL News. Para ela, o treinador ainda está conhecendo o elenco e lidando com condições inéditas.

Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil encara o Chile, no Maracanã, e a Bolívia, em El Alto, a 4.150 metros de altitude, sob uma estratégia de renovação e observação de atletas. Ancelotti promoveu nove mudanças em relação à primeira convocação, incluindo nomes como Jean Lucas, Vitinho e Samuel Lino, e ainda não definiu a lista final para o Mundial.

Alicia: Altitude será novidade para Ancelotti

Ele fez nove mudanças em relação à primeira convocação e o jogo com a Bolívia, que é a segunda partida, vai ser muito impactada pela altitude. Então é difícil você fazer uma análise técnica em condições tão precárias [...]. O próprio Ancelotti não conhece essa situação então vai ser novo para ele também.
Alicia Klein

Relacionadas

Corinthians vê Data Fifa como aliada, e Dorival tem dois desafios na pausa

Vestibular de Ancelotti: por que data Fifa ainda não indica seleção da Copa

Treino da seleção terá goleiro herói do Flamengo e joias de Flu e Botafogo

Milly: Filho de Ancelotti não gostou da altitude

Esse é um jogo [contra o Chile] que o Brasil deveria ganhar com muita facilidade. Qualquer resultado que não seja uma vitória com facilidade vai ser um resultado estranho [...]. Agora, o outro jogo é isso: assim, o Ancelotti não sabe o que esperar dele. E uma coisa é você conhecer a altitude a passeio.

O filho dele não gostou. Foi para a altitude e se deu muito mal com o Botafogo uma altitude que era metade da que o Ancelotti vai enfrentar. E aí eu acho que é experiência para ele de jogar nessa altitude aí eu acho que o resultado a gente não tem muito o que esperar sabe. A gente está jogando contra a Venezuela e contra a altitude.
Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Marcelo Melo e Rafael Matos são eliminados na segunda rodada do US Open

Portuguesa anuncia saída de lateral direito para a Chepecoense

Santos avança por zagueiro Alexis Duarte e fica próximo de acerto; veja detalhes

Herói do Mundial sub-20, goleiro do Flamengo treina com a Seleção principal

Vasco contrata zagueiro da seleção colombiana que estava no Galatasaray até o fim de 2026

MP pede afastamento de Andrés, Duilio e Augusto de conselhos do Corinthians

Com gol no fim, Palmeiras vence Real Bétis pela estreia do Mundial de Clubes sub-17

América-MG x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Jean Lucas, do Bahia, celebra primeira convocação à Seleção e relembra sacrifícios na infância

Seleção inicia treinos para encarar o Chile desfalcada e com garotos da base de clubes cariocas

Fluminense abre venda de ingressos para duelos com Bahia e Corinthians; veja preços