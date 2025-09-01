Ancelotti destaca "organização" da Granja Comary durante treino da Seleção
Neste fim de semana, a Seleção Brasileira se reuniu na Granja Comary e iniciou a preparação para os últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti exaltou a estrutura do CT e falou sobre sua importância para o bom desempenho brasileiro.
"A estrutura aqui é muito boa, com uma ótima organização. Vamos trabalhar bem para preparar o jogo contra o Chile, que é muito importante", disse o técnico, em entrevista à CBFTV.
"Temos um ambiente ideal e podemos trabalhar com tranquilidade. Acredito que vamos fazer um trabalho muito bom", concluiu.
Fase da Seleção
Após a apresentação no último domingo, Ancelotti comandará o primeiro treino da Seleção na tarde desta segunda-feira. Depois, o Brasil terá mais duas atividades em campo: na tarde de terça-feira e na manhã de quarta-feira. Na quinta, às 21h30 (de Brasília), a Canarinho encara o Chile, no Maracanã.
Será o terceiro jogo que Carlo Ancelotti comandará a Seleção Brasileira, o primeiro no Maracanã. Nas duas primeiras partidas, o italiano viu uma vitória e um empate, contra Paraguai e Equador, respectivamente.
Programação após duelo com Chile
Depois disso, a Seleção Brasileira seguirá na Granja Comary, onde continuará a preparação para a última rodada, contra a Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto.
Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira ocupa a terceira posição, com 25 pontos.