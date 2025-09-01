Topo

Ancelotti comanda primeiro treino da Seleção ainda com elenco incompleto; confira

01/09/2025 17h38

O técnico Carlo Ancelotti comandou o primeiro treino da Seleção Brasileira para a Data Fifa de setembro nesta segunda-feira. A atividade realizada na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, não contou com o elenco completo, uma vez que ainda há convocados a caminho.

O primeiro dia de trabalho da Seleção na Granja Comary contou com 16 atletas convocados: Estêvão, Marquinhos, Bento, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Richarlison, Wesley, Alexsandro, João Pedro, Jean Lucas, Fabrício Bruno, Kaio Jorge, Andrey, Hugo Souza, Vitinho e Samuel Lino.

Desses, Lucas Paquetá, Samuel Lino e Jean Lucas se limitaram a exercícios regenerativos, já que atuaram no último domingo.

Ainda não chegaram em Teresópolis Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Raphinha e Gabriel Martinelli.

Pelo fato de o elenco da Seleção ainda estar incompleto, alguns atletas das categorias de base de clubes cariocas marcaram presença no treino do Brasil. São eles: Léo Nanete (goleiro, Flamengo), Huguinho (lateral-direito, Botafogo), Léo Jance (lateral-esquerdo, Fluminense), Marquinhos (zagueiro, Botafogo) e Gustavo Dohnamm (meia, Fluminense).

Como a partida contra o Chile acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), Ancelotti terá apenas dois treinamentos com o elenco completo para promover ajustes e definir a escalação da Seleção Brasileira para o penúltimo jogo das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

