América-MG x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
América-MG e Avaí entram em campo nesta terça-feira, 2 de setembro de 2025, às 19h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O duelo é pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir América-MG x Avaí ao vivo?
TV: ESPN (tv fechada) e SportyNet (tv fechada).
Streaming: Disney+ (pago).
Destaque do América-MG
Willian Bigode destaca-se como a principal referência ofensiva do time, tendo balançado as redes cinco vezes na Série B - um potencial trunfo importante no fator casa.
Destaque do Avaí
Quem brilha pelo time catarinense é o centroavante Cléber, com 5 gols na competição e 6 no total da temporada, assumindo o posto de maior perigo ofensivo avaiano.
FICHA TÉCNICA
América-MG x Avaí
Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)
Data: 2 de setembro de 2025 (terça-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)
Árbitro: Paulo Alves dos Prazeres Filho (PE)
Assistentes: Luís Carlos de França Costa (RN) e Bruno César Chaves Vieira (PE)
VAR: Douglas Marques das Flores (SP)
AMÉRICA-MG: Cássio; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Elizari, Kauã Diniz e Titi Ortíz; Facundo, Willian Bigode e Stênio
Técnico: Alberto Valentim
REMO: César Augusto; Raylan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor Andrey e Marquinhos Gabriel; Alef Manga e Cléber
Técnico: Jair Ventura.