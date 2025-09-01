Topo

América-MG x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

01/09/2025 20h00

América-MG e Avaí entram em campo nesta terça-feira, 2 de setembro de 2025, às 19h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O duelo é pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir América-MG x Avaí ao vivo?

TV: ESPN (tv fechada) e SportyNet (tv fechada).

Streaming: Disney+ (pago).

Destaque do América-MG

Willian Bigode destaca-se como a principal referência ofensiva do time, tendo balançado as redes cinco vezes na Série B - um potencial trunfo importante no fator casa.

Destaque do Avaí

Quem brilha pelo time catarinense é o centroavante Cléber, com 5 gols na competição e 6 no total da temporada, assumindo o posto de maior perigo ofensivo avaiano.

FICHA TÉCNICA

América-MG x Avaí

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 2 de setembro de 2025 (terça-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Luís Carlos de França Costa (RN) e Bruno César Chaves Vieira (PE)

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

AMÉRICA-MG: Cássio; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Elizari, Kauã Diniz e Titi Ortíz; Facundo, Willian Bigode e Stênio

Técnico: Alberto Valentim

REMO: César Augusto; Raylan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor Andrey e Marquinhos Gabriel; Alef Manga e Cléber

Técnico: Jair Ventura.

