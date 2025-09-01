Alvo da torcida, Guilherme ganha voto de confiança de Vojvoda no Santos

Juan Pablo Vojvoda deixou claro que contará com Guilherme para tirar o Santos da difícil situação que se encontra no Campeonato Brasileiro, apesar de o jogador ter sido um dos maiores alvos, se não o maior, da torcida em meio à má fase da equipe.

Guilherme, que chegou a não viajar para Salvador para enfrentar o Bahia, na última rodada, sentindo a gigantesca pressão externa sobre seu futebol, foi titular neste domingo, no empate sem gols com o Fluminense, que marcou a estreia de Vojvoda como técnico do time.

"Guilherme dento do elenco é muito importante, uma das minhas primeiras conversas foi com ele pra saber como estava, conversamos coisas que tem que ficar entre ele e eu, mas ele fez um esforço tático e físico importantes, ele compreende isso, teve bons momentos aqui", disse Vojvoda.

O treinador argentino ressaltou que suas características são importantes para o modelo de jogo que pretende implementar no Santos e, por isso, não pretende se desfazer do jogador.

"É um dos jogadores velocistas que temos, ele, Caballero... a velocidade no futebol atual é muito importante. Depois, como todo jogador, treinamentos, há momentos que está bem, outros que está mal, mas tem força, uma capacidade de compreender o que o time precisa", prosseguiu.

"Precisamos desse jogador. Nesse momento do Santos não posso dizer que não conto com três ou quatro jogadores. A torcida vai responder se o jogador responde dentro do campo. Sabemos o que aconteceu, mas tenho que ser inteligente em saber sacar o melhor de cada jogador", concluiu o treinador argentino.

Agora Guilherme terá a responsabilidade de provar que Vojvoda acertou ao apostar em seu futebol neste início de trabalho no Santos e dar a volta por cima após tantas críticas sob o comando de outros treinadores. Seria o início de uma redenção? O tempo dirá.