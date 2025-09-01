Almería anuncia a contratação do jovem Thalys, ex-Palmeiras

O Almería, da segunda Divisão da Espanha, anunciou a contratação do atacante Thalys, nesta segunda-feira. Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, o jovem de 20 anos assinou um contrato de seis anos e fica no clube espanhol até junho de 2031.

"Obrigado por tudo e boa sorte nos novos desafios, Thalys! Pra sempre uma Cria da Academia!", escreveu o Palmeiras nas redes sociais.

Obrigado por tudo e boa sorte nos novos desafios, Thalys! Pra sempre uma #CriaDaAcademia! ? pic.twitter.com/7whLrb9MaR ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 1, 2025

O Verdão vai receber cerca de 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) pela venda de Thalys e terá direito a 20% do valor de uma futura transferência, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

O Palmeiras tinha o desejo de negociar o atacante e já vinha avaliando ofertas pelo atacante. Ainda em agosto, chegou a receber uma proposta do Olympiacos, da Grécia, com valores próximos aos oferecidos pelo Almería.

No clube espanhol, Thalys vai usar a camisa de número 9.

Gols e títulos na base

Thalys chegou ao Palmeiras em 2021 para atuar pelo sub-17 depois de defender o CRB. Inicialmente, brilhou como meia, mas foi mais utilizado como atacante a partir de 2023. Em 2024, anotou 32 gols pelo sub-20 e se tornou o atleta a marcar mais vezes pela categoria em uma temporada neste século.

Na bagagem, carrega títulos como: Copa São Paulo de Futebol Júnior (2023), Brasileiro sub-20 (2024 e 2025), Paulista sub-20 (2023), Brasileiro sub-17 (2022), Copa do Brasil sub-17 (2022) e Paulista sub-17 (2022).

? ¡Thalys es rojiblanco! ? ? La UD Almería y @Palmeiras llegan a un acuerdo para el traspaso del delantero brasileño ?? ¡Bienvenido, Thalys! ???#ThalysRojiblanco pic.twitter.com/5MqGRz8YrQ ? UD Almería (@U_D_Almeria) September 1, 2025

Time profissional do Palmeiras

O atacante fez sua estreia pela equipe principal do Palmeiras no dia 15 de janeiro, vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque.

Nos dois jogos seguintes, marcou seus primeiros gols no profissional: no empate diante do Noroeste (1 a 1) e na vitória no clássico contra o Santos (2 a 1), ambos pelo Campeonato Paulista.

Ao todo, Thalys entrou em campo 11 vezes, nove no Estadual e duas pelo Campeonato Brasileiro, e marcou dois gols.