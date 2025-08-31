Topo

Yamal marca, mas Barcelona cede empate ao Rayo e vê Real Madrid liderar o Espanhol

31/08/2025 18h33

Neste domingo, no Estadio de Vallecas, o Barcelona cedeu empate ao Rayo Vallecano por 1 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. O camisa 10 do clube catalão, Lamine Yamal, marcou de pênalti, na etapa inicial, porém Fran Pérez empatou para os mandantes.

Desta forma, o time comandado por Hansi Flick vai à quarta posição do Campeonato Espanhol, com sete pontos conquistados. A liderança pertence ao Real Madrid, que tem nove pontos.  O Rayo Vallecano, por sua vez, com quatro unidades, sobe para a décima posição.

Agora, ambas as equipes pausam seus respectivos calendários para que a data Fifa ganhe espaço. Pela quarta rodada do Espanhol, o Barcelona volta aos gramados às 16h (de Brasília) do dia 14, domingo, para enfrentar o Valencia, em casa. Já o Rayo, no mesmo dia, mas às 13h30, visita o Osasuna.

Rayo Vallecano x Barcelona: os gols

O Barcelona abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo com Lamine Yamal, que converteu pênalti com categoria, rasteiro, sem chances para o goleiro Batalla. A penalidade foi marcada pelo árbitro Álvaro García derrubar o camisa 10 dentro da grande área.

No segundo tempo, o Rayo Vallecano chegou ao empate aos 21 minutos com Fran Pérez, que aproveitou escanteio cobrado por Isi Palazón e finalizou de primeira, sem marcação, superando o goleiro Joan García. A bola beijou o travessão antes de balançar as redes.

Veja os outros resultados deste domingo pelo Campeonato Espanhol:

Celta de Vigo 1 x 1 Villarreal

Betis 1 x 2 Athletic Bilbao

Espanyol 1 x 0 Osasuna

