Volpi marca gol de pênalti e Grêmio arranca empate com o Flamengo no Maracanã

Rio

31/08/2025 18h08

Depois do contundente 8 a 0 sobre o Vitória, a torcida do Flamengo esperava nova exibição contra o oscilante Grêmio neste domingo, no Maracanã. Mas a equipe gaúcha resistiu e arrancou um empate, por 1 a 1, com gol do goleiro Tiago Volpi, de pênalti, na reta final da partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do tropeço, o Flamengo se manteve na ponta da tabela, com 47 pontos, a três do vice-líder Cruzeiro e ainda com um jogo a menos. Já o Grêmio saltou para a 12ª colocação, com 25 pontos.

Como era de se esperar, o Flamengo se impôs desde o primeiro minuto diante do seu torcedor. Com mais posse de bola, trocou muitos passes, rodou a bola em busca de espaço, mas encontrava muita dificuldade em furar a retranca do Grêmio. O time insistiu muito em jogadas pelo meio, principalmente com Pedro e Arrascaeta.

O time gaúcho era reativo. Com a estratégia de explorar o contra-ataque, pouco obteve sucesso, abusando de erros de passes e transições. Quando o Flamengo passou a jogar pelos lados, chegou com perigo, já na reta final. Primeiro, Arrascaeta cruzou para Pedro e Volpi fez grande defesa. Na sequência, em novo cruzamento, Pedro venceu o goleiro, mas Noriega salvou em cima da linha.

Na volta do intervalo, o Flamengo conseguiu o espaço que tanto procurou pelo meio. Arrascaeta tabelou com Pedro e deu um toque sutil para tirar de Volpi e abrir o placar, com sete minutos. O time da casa manteve o poderio ofensivo e por pouco não ampliou em cabeçada de Léo Pereira e em cobranças de falta de De La Cruz. Com o passar do tempo, o Flamengo foi diminuindo a intensidade, porém seguindo com a posse de bola.

Na espreita por um contragolpe, o Grêmio conseguiu o que tanto buscou no duelo. Pavón foi lançado e na hora de cruzar a bola bateu na mão de Varela dentro da área. Na cobrança da penalidade, Volpi chamou a responsabilidade e bateu com categoria para deixar tudo igual, aos 39. Após o gol, o Flamengo até ensaiou uma pressão, mas abusou de erros de passes e não conseguiu nem chegar perto do gol da vitória.

O Flamengo agora ganha uma semana livre e só voltará a campo no próximo domingo, às 16h, quando visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Só com o Brasileiro para disputar, o Grêmio atua no próximo sábado, às 16h, contra o Mirassol, em casa, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 X 1 GRÊMIO

FLAMENGO - Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De La Cruz (Evertton Araújo), Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi (André) e Edenílson (Pavón); Cristian Olivera (Aravena), Braithwaite (Cristaldo) e Carlos Vinícius (Wagner Leonardo). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Arrascaeta, aos 7, e Tiago Volpi (pênalti), aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Ortiz (Flamengo); Kannemann e Dodi (Grêmio).

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli da Silva (MG).

RENDA - R$ 4.995.950,00.

PÚBLICO - 69.447 presentes.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

