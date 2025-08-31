Vojvoda estreia no Santos em empate sem gols diante do Fluminense na Vila Belmiro

O Santos e o Fluminense ficaram no 0 a 0 neste domingo, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a estreia de Juan Pablo Vojvoda no comando técnico do Santos e trouxe à tona o reencontro de Neymar e Paulo Henrique Ganso, protagonistas do passado recente do clube paulista, despertando a atenção da torcida para a expectativa de atuação dos dois em lados opostos.

Neymar foi titular e permaneceu em campo durante os 90 minutos, participando de forma ativa principalmente no segundo tempo, quando passou a recuar mais para buscar a bola e organizar as jogadas ofensivas do Santos. Já Ganso entrou pelo Fluminense e tentou criar oportunidades, mas teve participação discreta, sem conseguir impor grande influência no andamento da partida.

O resultado mantém o Santos sob pressão, com três partidas consecutivas sem vitória. A equipe soma 22 pontos, ainda distante do Fluminense, que chega a 28 e mantém a invencibilidade contra o rival desde 2021. O empate evidencia a dificuldade do time paulista em transformar a posse de bola e a intensidade em efetividade dentro da área adversária.

O primeiro tempo foi marcado por disputa intensa no meio de campo, mas com poucas chances claras de gol. O Santos chegou a balançar a rede em jogada de Guilherme, que driblou o goleiro Fábio, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Nos minutos finais da etapa, Neymar testou o reflexo do goleiro em cobrança de falta, mas a bola passou por cima do travessão. Pelo Fluminense, Santi Moreno se destacou na condução da bola, mas não conseguiu superar Gabriel Brazão nas finalizações que teve.

No segundo tempo, Neymar assumiu papel mais central na criação, tentando abrir espaços e articular jogadas ofensivas. Aos três, ele cobrou uma falta ensaiada que encontrou Rollheiser na entrada da área. O chute exigiu grande intervenção de Fábio, que espalmou. No rebote, Guilherme tentou finalizar de imediato, mas novamente o goleiro evitou o gol do Santos.

O Fluminense respondeu aos 15 em uma jogada de velocidade, quando Lucho Acosta conduziu a bola e rolou para Cano, que finalizou de primeira, de forma torta, mandando para fora. Foi a oportunidade mais clara do time carioca, mas a equipe não conseguiu transformar o volume de jogo em ameaça efetiva ao Santos, que ainda teve um gol anulado no fim, em toque de cabeça de Tiquinho Soares, em impedimento.

A estreia de Vojvoda mostrou uma equipe organizada defensivamente, mas ainda com ajustes necessários na transição ofensiva. A busca por entrosamento entre Neymar e os demais atacantes do Santos foi um dos pontos de observação do técnico, que precisará encontrar maneiras de transformar a qualidade técnica do elenco em finalizações concretas.

O equilíbrio predominou durante grande parte do segundo tempo, com o Santos mantendo a iniciativa e o Fluminense atento às chances de contra-ataque. Apesar da presença de jogadores de alto nível individual, a partida refletiu mais a organização tática e a disciplina das equipes do que a efetividade ofensiva, resultando no empate sem gols que manteve o cenário de disputa acirrada na tabela do Brasileirão.

O Santos volta a campo no domingo, às 16h, diante do Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No sábado, às 21h, o Fluminense recebe o Corinthians, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 0 FLUMINENSE

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Rincón (João Schmidt), Zé Rafael e Rollheiser (Barreal); Caballero (Deivid Washington), Neymar e Guilherme (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Vojvoda.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Otávio), Hércules (Thiago Santos) e Lucho Acosta (Ganso); Santi Moreno (Soteldo), Cano (Igor Rabello) e Serna. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Não houve.

CARTÕES AMARELOS - Escobar e Rollheiser (Santos); Martinelli, Santi Moreno, Serna e Thiago Santos (Fluminense)

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO)

RENDA - R$738.351,62

PÚBLICO - 12.515 torcedores

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP)