Vojvoda estreia no Santos com Neymar titular contra o Flu; veja times

Neymar, do Santos, celebra gol sobre o Juventude em jogo do Brasileirão - Marcello Zambrana/AGIF
31/08/2025 15h05

Santos e Fluminense estão escalados para o duelo deste domingo (31), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O jogo marca a estreia do treinador Juan Pablo Vojvoda no comando do Peixe. O argentino já chega promovendo mudanças na equipe titular.

A primeira boa notícia de Vojvoda no Santos é poder contar com Neymar, que volta ao time após cumprir suspensão e se recuperar de um edema na coxa.

Pelo lado do Fluminense, Samuel Xavier é baixa. O lateral direito sofreu uma lesão na coxa e é desfalque certo por pelo menos um mês. Guga assume a vaga. Cano inicia a partida no comando de ataque, substituindo Everaldo.

O primeiro Santos de Vojvoda vem a campo com: Gabriel Brazão; Mayke, Luan Peres, Zé Ivaldo, Escobar; Rincón, Zé Rafael, Rollheiser; Caballero, Neymar e Guilherme.

Renato Gaúcho escala o Fluminense com: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta, Santi Moreno; Serna e Cano.

