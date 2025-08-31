Vojvoda diz o que faltou ao Santos em sua estreia e analisa jogo de Neymar

Juan Pablo Vojvoda estreou como técnico do Santos hoje, no empate sem gols com o Fluminense, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a partida, o treinador argentino avaliou o desempenho do Peixe e saiu satisfeito, sobretudo, com o comportamento da equipe no segundo tempo, em que foi mais dominante que o Fluminense. Ele disse o que faltou ao time.

"Faltou o gol, é lógico, mas tivemos opções, principalmente no segundo tempo, com um jogo associativo de Neymar com Rollheiser. Sabemos que tem que encaixar isso. Acho que nossos extremos são velocistas, no primeiro tempo fomos mais um time de transição, no segundo tempo fomos mais um time de posse de bola, de impor nosso jogo. Sabemos que sempre os primeiros tempos são diferentes dos segundos tempos, mas faltou também a efetividade", disse Vojvoda.

O Santos chegou a marcar dois gols, um no primeiro tempo, com Guilherme, e outro no segundo, com Tiquinho, mas ambos foram anulados por impedimento.

"Convertemos gol de bola parada, temos de continuar trabalhando, acreditando, criando chances de gol, porque temos jogadores de qualidade. No segundo tempo, a jogada foi muito boa de escanteio, Fábio fez boa intervenção. Em partidas muito fechadas não há muitas opções, só quando alguém faz um gol, aí o adversário se expõe. Continuar trabalhando e encontrar essa entrelinha, porque temos jogadores para receber entrelinhas, Rollheiser, Neymar... quando encontrarmos, temos que ser profundos com outros jogadores", completou.

A partida também marcou o retorno de Neymar à equipe após se recuperar de um edema no adutor. O jogador teve uma atuação apagada, mas Vojvoda crê que, aos poucos, ele poderá fazer a diferença para o Santos no Brasileirão.

"Quanto ao posicionamento de Neymar, logicamente vai encontrando espaços e ajudando o time a resolver situações. No primeiro tempo, a defesa deles mais um volante estavam preocupados com Neymar, então faltava um enlace entre o nossos dois volantes e nossos dois meias, Rollheiser e Neymar. Pedimos a Rollheiser para baixar um pouco para encaixar melhor, às vezes baixava Rollheiser, outras Neymar", comentou Vojvoda.

Na reta final de partida, ele optou por modificar o sistema ofensivo, apostando em jogadores com mais presença de área. Por isso, Deivid Washington e Tiquinho Soares foram acionados.

"Mais tarde precisei de presença de área, por isso colocamos Deivid Washington. Precisava de mais presença ainda depois, por isso optamos pelo Tiquinho. O que também gostei foi da organização e da ordem defensiva, precisamos de um equilíbrio defensivo que sustente esse ataque. Jogamos a maior parte do segundo tempo no ataque, não sofremos transições, mas foi a primeira partida. A próxima vai ser diferente, fora de casa. Todas são diferentes, não são iguais, mas nossa atitude tem que continuar igual. Sabemos que em uma liga como a Série A, tão de alto nível, vamos encontrar times que dentro de casa se fazem fortes também", concluiu.