Virna Jandiroba prevê luta dura contra Dern, mas avisa: "Tenho recursos para vencer"

Virna Jandiroba está pronta para um novo capítulo em sua trajetória no UFC. Em entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight, a brasileira comentou sobre a expectativa para sua revanche contra Mackenzie Dern - confronto que acontece no card do UFC 321, em Abu Dhabi, e que, desta vez, terá em jogo o cinturão da divisão peso-palha (52 kg).

Atual número um no ranking da categoria, a baiana reconhece o desafio e o nível da oponente, mas demonstra confiança na própria preparação e na bagagem acumulada ao longo dos últimos anos. Segundo ela, o momento atual é resultado de uma trajetória de evolução constante, tanto técnica quanto mental.

"Eu acho que essa luta tem potencial para ser uma das melhores da noite, sinceramente. Eu definitivamente não espero uma luta fácil. A Mackenzie é muito aguerrida e tem muito coração. Mas acredito que tenho os recursos - de forma ampla - para vencer essa luta", analisou.

Cinco anos após o primeiro encontro entre as duas, Virna acredita que o cenário agora é completamente diferente - tanto para ela quanto para a rival. A primeira luta aconteceu em dezembro de 2020 e terminou com vitória de Dern por decisão unânime dos juízes. Hoje, no entanto, Jandiroba afirma que ambas amadureceram e chegam ao octógono em estágios distintos de suas carreiras.

"Ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. Não sou mais a mesma pessoa, nem a Mackenzie", afirmou, fazendo referência ao crescimento pessoal e profissional desde o primeiro embate.

Amadurecimento

'Carcará', como é conhecida no meio da luta, saiu derrotada no primeiro confronto. Por isso, acredita que sua grande virada de chave desde então foi comportamental, refletida tanto dentro quanto fora do cage.

"Amadureci em muitos aspectos, aprendi com as minhas derrotas, aprendi com as minhas frustrações e eu acho que há muita diferença mesmo. Sobretudo, acho que houve uma mudança comportamental minha, eu acho que essa talvez tenha sido a minha virada de chave, tenha sido uma questão comportamental. Acho que são outros tempos", completou.

Em busca do cinturão inédito na carreira, a brasileira encara a revanche como uma nova história: uma oportunidade de mostrar sua evolução e confirmar que, desta vez, está em uma posição diferente - mais madura, mais preparada e mais próxima do topo. A luta acontece no dia 25 de outubro e será o co-main event da noite no UFC 321, em Abu Dhabi.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok