Vini Jr. aparece em acanhado estádio português para apoiar o Alverca em derrota para o Benfica

Alverca do Ribatejo

31/08/2025 16h10

Um dia depois de sair aplaudido por 72.699 torcedores no estádio Santiago Bernabéu por ter anotado o gol da vitória por 2 a 1 do Real Madrid sobre o Mallorca, pela LaLiga, Vinícius Júnior causou furor no acanhado Complexo Desportivo de Alverca, em Portugal, com capacidade para 7.700 pessoas, onde acompanhou a partida entre o Alverca e o Benfica.

Em uma das tribunas do pequeno estádio, Vini Jr. tirou fotos e deu autógrafos aos fãs portugueses, neste domingo, antes de a bola rolar. Desde fevereiro, o atacante é coproprietário do clube da região metropolitana de Lisboa, que retornou à elite do futebol português após 21 anos ausente, graças a dois acessos consecutivos.

Segundo a imprensa portuguesa, o astro do Real Madrid e da seleção brasileira está ligado a um grupo de investidores brasileiros e espanhóis que adquiriu o clube, em fevereiro passado, por cerca de 8 milhões de euros (R$ 47,7 milhões à época). No mês passado, Vinícius Júnior divulgou fotos e um vídeo para promover o lançamento do novo uniforme do Alverca ao lado de Camavinga, seu companheiro no Real Madrid, do rapper americano Travis Scott e do DJ Chase B.

Apesar do apoio de Vini Jr., o time de Alverca do Ribatejo não conseguiu fazer frente ao Benfica, que teve o ex-palmeirense Richard Ríos como titular, e perdeu por 2 a 1. Schjelderup e Dedic marcaram para a equipe lisboeta e Davy Gui descontou no fim. Com o resultado, os encarnados chegaram a nove pontos no Português após três partidas, enquanto os anfitriões, que contam com seis jogadores brasileiros, somam apenas um em quatro jogos.

A partida deste domingo ao menos serviu para o atacante conhecer melhor o Benfica, adversário do Real Madrid na Champions League, em 28 de janeiro, na última partida da fase de liga da competição.

