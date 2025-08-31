Veto às Organizadas vira novo obstáculo do Santos por permanência na Série A

O Santos enfrentará o Fluminense, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, sem suas torcidas organizadas nas arquibancadas. A Torcida Jovem e a Sangue Jovem não poderão marcar presença no Alçapão nem em nenhum outro estádio de São Paulo por recomendação do Ministério Público.

A Federação Paulista de Futebol pulicou uma portaria na última sexta-feira alinhada com o MP-SP vetando as Organizadas do Santos por causa da briga contra torcedores do Vasco no último dia 17 de agosto, no Morumbis, partida que marcou a goleada por 6 a 0 sofrida pelo Peixe.

A proibição das Organizadas nos jogos do Santos caiu como uma bomba no clube. Atravessando um momento extremamente delicado na temporada, diretoria, comissão técnica e jogadores do Peixe sabem que os torcedores terão um papel fundamental para ajudar a tirar a equipe dessa situação.

Embora as Organizadas tenham garantido que tomarão medidas cabíveis, é pouquíssimo provável que o Ministério Público (MP-SP) e a Federação Paulista de Futebol revejam a decisão que foi assinada pelo ex-jogador Mauro Silva, atual vice-presidente da entidade que regula o futebol no estado.

Embora membros das torcidas consigam acessar os estádios, faixas, bandeiras, instrumentos e qualquer outro artefato que seja identificado como pertencente às Organizadas estão expressamente proibidos em qualquer estádio de São Paulo até o fim do ano.

Se já estava difícil com todo o apoio - e a pressão - vindo das arquibancadas, agora o Santos terá de dar a volta por cima com uma atmosfera mais fria em seus jogos como mandante. O duelo com o Fluminense, neste domingo, é uma ótima oportunidade para os jogadores, agora sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, mostrarem que são capazes de superar qualquer tipo de adversidade, incluindo a atmosfera menos calorosa com a ausência institucional das Organizadas.