Vasco tenta virar a chave diante do Sport na Ilha do Retiro

Focado em virar a chave sob o comando de Fernando Diniz em meio aos altos e baixos que atravessa neste segundo semestre, o Vasco vai ter mais uma batalha pela frente no Campeonato Brasileiro. O cruzmaltino vai enfrentar neste domingo o lanterna Sport, pela 22ª rodada, na Ilha do Retiro, no Recife, a partir das 20h30.

O Vasco vem de duas partidas sem vencer. No último domingo, perdeu por 3 a 2 para o Corinthians no Brasileiro, enquanto na quarta-feira, empatou por 1 a 1 com o Botafogo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O clube encara momento turbulento no Brasileiro e começou a rodada na 16ª posição, com 19 pontos, mesma quantidade do Vitória, que abre a zona de rebaixamento, mas fica à frente por conta dos critérios de desempate.

A principal dúvida está no ataque vascaíno, onde Vegetti, vice-artilheiro do Brasileirão com 11 gols, disputa a titularidade com David. Caso opte pela segunda opção, a comissão técnica planeja ter um ataque focado na velocidade, com o atleta acompanhado por Philippe Coutinho, Rayan e Nuno Moreira.

Puma Rodríguez tem grande chance de ganhar nova oportunidade na lateral-direita no lugar de Paulo Henrique, que se queixou de dores na coxa direita diante do Botafogo. Sem Tchê Tchê, machucado, o jovem Barros deve continuar no meio-campo, após ganhar muitos elogios de Diniz.

Último colocado, com 10 pontos, o Sport volta ao seu estádio após perder por 3 a 0 para o Palmeiras, em São Paulo. Para vencer, o time pernambucano espera melhor seu aproveitamento ofensivo, até agora o pior da competição, com 12 gols. Apesar dos números baixos, o Sport vive momento de recuperação sob o comando de Daniel Paulista, que perdeu um dos últimos seis jogos. Mas também venceu apenas uma vez no período.

O meia Lucas Lima, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo, não treinou nos últimos dias e segue como dúvida. Com a possível ausência do camisa 10, Hyoran e Atencio brigam pela vaga. O atacante Derik Lacerda cumpriu suspensão e deve ocupar a vaga de Pablo.

O lateral-esquerdo Igor Cariús, com uma lesão na panturrilha, o lateral-direito Hereda, em tratamento de um problema na região do púbis, e o volante Sérgio Oliveira, que se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo, são desfalques.

FICHA TÉCNICA:

SPORT X VASCO

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Kevyson; Christian Rivera, Zé Lucas e Hyoran (Lucas Lima); Matheusinho, Derik e Léo Pereira. Técnico: Daniel Paulista.

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros e Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti (David) e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).