Vasco ganha do lanterna Sport e deixa o Z4 do Campeonato Brasileiro
Foi na base da luta, da superação e com uma dose de sofrimento. Em um jogo aberto e de muitos gols na Ilha do Retiro, o Vasco conquistou uma vitória fundamental por 3 a 2 sobre o Sport, neste domingo. Assim, deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
O triunfo, construído com gols de Nuno Moreira, Philippe Coutinho e Vegetti, leva o time aos 22 pontos, na 15ª posição. Já o Sport segue na lanterna, com apenas 10 pontos ganhos.
Em seu próximo compromisso, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil, o Vasco visita o Botafogo às 21h30 (de Brasília) do dia 11 de setembro, após a data Fifa. Já o Sport pega o Bragantino às 11 horas do dia 14, no interior paulista, pela 23ª rodada do Brasileiro.
O jogo
Com verticalidade e acionando bem os laterais, o Vasco abriu o placar logo aos 7 minutos. Puma Rodríguez avançou pela direita e cruzou rasteiro para Nuno Moreira fuzilar. A vantagem, no entanto, não durou muito. Aos 21, Lucas Freitas cometeu pênalti em Matheus Alexandre e Lucas Lima converteu.
Justamente quando o adversário era melhor, o talento individual cruzmaltino apareceu. Aos 42 minutos, após bola roupada por Vegetti, Coutinho lançou Nuno Moreira, que invadiu a área e devolveu o presente. O camisa 10, da marca do pênalti, bateu de primeira para recolocar o Vasco na frente.
O segundo tempo começou da melhor maneira possível para o Vasco. Logo no primeiro minuto, Lucas Freitas sofreu pênalti. Na cobrança, Pablo Vegetti, com a categoria de sempre, deslocou o goleiro adversário e marcou o terceiro, dando a impressão de que a vitória estava encaminhada.
Com a vantagem, o Vasco recuou, e o Sport foi para cima. Aos 28 minutos, em cobrança de escanteio, Ramon Menezes subiu livre para diminuir. O Sport se lançou ao ataque e quase empatou em lance salvo por Lucas Freitas. O Vasco, por sua vez, teve a chance de matar o jogo com Puma Rodríguez, mas Gabriel defendeu.
FICHA TÉCNICA
SPORT 2 x 3 VASCO
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Data: 31 de agosto de 2025 (domingo)
Competição: Rodada 22 do Campeonato Brasileiro 2025
Árbitro: Raphael Claus
Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Joverton Wesley de Souza Lima
Quarto árbitro: Murilo Tarrega Victor
Gols: Nuno Moreira (VAS), aos 7 do 1º tempo, Lucas Lima (SPO), aos 23 do do 1º tempo, Philippe Coutinho (VAS) aos 42 do 1º tempo, Vegetti (VAS) aos 3 do 2º tempo e Ramon Menezes aos 28 do 2º tempo.
Cartões Amarelos: Lucas Lima (SPO) e Hugo Moura (VAS)
Sport: Gabriel; Aderlan (Kevyson), João Silva (Pablo), Ramon Menezes e Matheus Alexandre; Rivera, Zé Lucas (Romarinho) e Matheusinho (Atencio) e Lucas Lima; Léo Pereira (Chrystian Barletta) e Derik Lacerda
Técnico: Daniel Paulista
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros (Lucas Oliveira), Jair (Matheus Carvalho), Philippe Coutinho (David); Nuno Moreira (Matheus França), Rayan e Vegetti
Técnico: Fernando Diniz