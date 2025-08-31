Vaias e provocação: o reencontro de Carlos Miguel com o Corinthians

Vestindo a camisa do Palmeiras, o goleiro Carlos Miguel voltou à Neo Química Arena pela primeira vez desde sua saída polêmica do Corinthians neste domingo.

O que aconteceu

Ao entrar em campo para o aquecimento, foi hostilizado por torcedores corintianos presentes no estádio. O jogador de 26 anos ficou apenas no banco de reservas no empate por 1 a 1, válido pela 22ª rodada do Brasileirão.

Carlos Miguel entrou em campo ao lado dos goleiros Weverton, titular para o duelo, e Marcelo Lomba e recebeu vaias. Posicionado na grande área, ouviu mais vaias e xingamentos dos torcedores. O camisa 1 do Verdão, inclusive, aproximou-se bem da torcida localizada nas laterais, ao atravessar o gramado enquanto se aquecia.

Além disso, o arqueiro foi provocado enquanto os torcedores exaltavam Hugo Souza, convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira em duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, nesta data Fifa de setembro.

"Ão ão ão, Hugo Souza é Seleção" e "É o melhor goleiro do Brasil: Hugo", foram alguns dos gritos entoados para provocar Carlos Miguel. Hugo ainda não estava em campo.

Em determinado momento, quando os jogadores do Palmeiras treinavam finalizações, alguns torcedores do Corinthians localizados no setor Sul comemoraram os gols sofridos por Carlos Miguel. Outros gritos mais tímidos de "frangueiro" e "mercenário" também foram proferidos. Carlos Miguel não retrucou os torcedores.

Após o apito final, Carlos Miguel entrou no gramado e cumprimentou alguns de seus ex-companheiros e outros funcionários do clube.

Hugo Souza, dono da meta corintiana, comentou a recepção da torcida. O arqueiro entende que as provocações são normais e disse que torce pelo colega.

O que aconteceu [com o Carlos Miguel] é normal. Mas desejo toda a sorte para ele. É um companheiro e amigo. Espero que vá bem e desempenhe o melhor na carreira dele.

Hugo Souza

A passagem e a saída de Carlos Miguel do Corinthians

Carlos Miguel chegou ao Corinthians em 2021, mas só ganhou espaço mesmo no clube depois da saída de Cássio para o Cruzeiro que aconteceu em meados de 2024. Naquela temporada, disputou 14 jogos e ganhou visibilidade, chamando a atenção do Nottingham Forest, que pagou a multa de 4 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões, na cotação da época) para tirá-lo do Timão.

A saída de Carlos Miguel, naquele contexto, irritou alguns torcedores do clube do Parque São Jorge. Naquela oportunidade, o clube havia acabado de perder Cássio e, na sequência, perdeu o reserva imediato, que era Carlos. Matheus Donelli foi quem assumiu a posição no período antes de o Timão acertar com Hugo Souza, atual titular na meta corintiana. Com a camisa do Corinthians, Carlos Miguel disputou 26 jogos (23 como titular).