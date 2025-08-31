Topo

UFC encaminha Allan Puro Osso vs Rafael Macapá para o dia 1º de novembro

31/08/2025 10h19

O UFC está próximo de oficializar mais um duelo entre brasileiros no octógono. Segundo apuração em primeira mão da equipe da Ag Fight, a organização encaminhou o confronto entre Allan 'Puro Osso' Nascimento e Rafael 'Macapá' Estevam para o card do dia 1º de novembro, que acontecerá no Apex, em Las Vegas (EUA).

O possível embate reúne dois atletas em ascensão na divisão dos moscas (57 kg). Em ótima fase, Puro Osso vem de três vitórias consecutivas e atravessa o melhor momento de sua trajetória na companhia. Representando a equipe 'Chute Boxe Diego Lima', o paulista se consolidou como um nome técnico e perigoso no peso até 57 kg.

Já o representante da 'Nova União' mantém sua invencibilidade na organização após três atuações consistentes. Com um estilo versátil e postura madura dentro do cage, Macapá tem chamado a atenção como um dos prospectos mais promissores da categoria.

Após ter seu confronto contra Raquel Pennington cancelado no Noche UFC, por conta de uma lesão sofrida pela ex-campeã peso-galo (61 kg), Norma Dumont já tem novo desafio marcado no principal palco do MMA mundial. De acordo com apuração exclusiva da equipe da Ag Fight, a mineira enfrentará a compatriota Ketlen Vieira também no dia 1º de novembro, em Las Vegas.

 

