UFC encaminha Allan Puro Osso vs Rafael Macapá para o dia 1º de novembro

O UFC está próximo de oficializar mais um duelo entre brasileiros no octógono. Segundo apuração em primeira mão da equipe da Ag Fight, a organização encaminhou o confronto entre Allan 'Puro Osso' Nascimento e Rafael 'Macapá' Estevam para o card do dia 1º de novembro, que acontecerá no Apex, em Las Vegas (EUA).

O possível embate reúne dois atletas em ascensão na divisão dos moscas (57 kg). Em ótima fase, Puro Osso vem de três vitórias consecutivas e atravessa o melhor momento de sua trajetória na companhia. Representando a equipe 'Chute Boxe Diego Lima', o paulista se consolidou como um nome técnico e perigoso no peso até 57 kg.

Já o representante da 'Nova União' mantém sua invencibilidade na organização após três atuações consistentes. Com um estilo versátil e postura madura dentro do cage, Macapá tem chamado a atenção como um dos prospectos mais promissores da categoria.

Brasil no topo

Após ter seu confronto contra Raquel Pennington cancelado no Noche UFC, por conta de uma lesão sofrida pela ex-campeã peso-galo (61 kg), Norma Dumont já tem novo desafio marcado no principal palco do MMA mundial. De acordo com apuração exclusiva da equipe da Ag Fight, a mineira enfrentará a compatriota Ketlen Vieira também no dia 1º de novembro, em Las Vegas.

