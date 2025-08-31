Treinador de Della Maddalena analisa duelo contra Makhachev e mostra confiança

Faltando pouco mais de dois meses para a luta principal do UFC 322, o técnico Ben Vickers acredita que Jack Della Maddalena tem as armas necessárias para defender com sucesso o cinturão dos meio-médios (77 kg). O campeão vai enfrentar Islam Makhachev, desafiante na superluta marcada para o dia 15 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York (EUA).

O australiano conquistou o título ao superar Belal Muhammad em maio, no UFC 315, mantendo o combate em pé e controlando as ações ao longo dos cinco rounds. Para o treinador, esse desempenho é prova suficiente de que seu pupilo pode repetir a estratégia diante de Makhachev - e até mesmo encerrar o duelo antes do tempo regulamentar.

"Simplesmente não acho que o Islam tenha o queixo que o Belal tem. Sabemos, com certeza, que se o Jack acertar alguém limpo no queixo, essa pessoa pode cair. Isso pode acontecer no primeiro minuto, no 24º minuto, no terceiro round... Jack gosta de lutas longas. Ele curte estar lá dentro, mas obviamente não somos pagos por hora extra", avaliou Vickers ao podcast 'Submission Radio'.

Além do poder de nocaute, Vickers destacou o excelente preparo físico de 'JDM', que superou o condicionamento de Muhammad - considerado um dos atletas mais resistentes da categoria - em sua última apresentação. Segundo ele, a combinação entre resistência e precisão nos golpes coloca o campeão em condição de risco constante para qualquer adversário.

Estratégia

Sobre o plano de jogo de Makhachev, o técnico não espera um adversário afobado, mas prevê que o russo buscará o clinch e as quedas desde os primeiros momentos da luta. Vickers também mencionou a influência de Khabib Nurmagomedov no corner do desafiante como um fator que pode tornar o embate ainda mais estratégico. Para ele, não haverá desespero, mas uma tentativa clara de neutralizar o campeão com domínio posicional.

"Não acho que ele vá querer testar sua trocação, mas também não acredito que vá entrar desesperado. Não vai sair correndo nas pernas do Jack, mas vai tentar agarrá-lo o mais rápido possível - nem que seja só para cansá-lo no início e levá-lo para o seu mundo. Se permanecer em pé, vai sofrer com os golpes, como o Belal sofreu. Mas não haverá pânico. Esse cara é frio, calmo, centrado e extremamente técnico. Um lutador fenomenal", opinou.

Della Maddalena segue invicto no UFC, com oito vitórias consecutivas. Já Makhachev, dono de uma sequência de 15 triunfos nos leves (70 kg), sobe de divisão em busca de conquistar o segundo cinturão na organização.

