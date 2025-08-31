Topo

Transmissão ao vivo do GP da Holanda de F1 2025: veja onde assistir

Oscar Piastri durante a classifiação do GP da Hungria - Marton Monus/REUTERS
Oscar Piastri durante a classifiação do GP da Hungria Imagem: Marton Monus/REUTERS
31/08/2025 08h30

O GP da Holanda de Fórmula 1, no circuito de Park Zandvoort, tem largada programada para manhã de hoje, às 10h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão ao vivo da corrida será feita pela Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Restando dez etapas para o fim da temporada, a briga pelo título segue intensa. Oscar Piastri, da McLaren, ocupa a liderança com 284 pontos, seguido de perto pelo companheiro de equipe, Lando Norris, que tem 275.

No campeonato de construtores, a McLaren domina com ampla vantagem. A equipe soma 559 pontos, contra 260 da Ferrari, segunda colocada, e 236 da Mercedes, que ocupa a terceira posição.

O GP da Holanda também gera expectativa para o brasileiro Gabriel Bortoleto. Em fase de crescimento, ele vem de um sólido sexto lugar no GP da Hungria e já acumula 14 pontos na temporada.

Corrida do GP da Holanda de F1

  • Data e hora: 31 de agosto, às 10h (de Brasília)
  • Local: Circuito Park Zandvoort, na Holanda (HOL)
  • Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming --sujeito às condições da plataforma)

