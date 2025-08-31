Transmissão ao vivo de Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja onde assistir
Vitória e Atlético-MG duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo ao vivo.
O Vitória tenta juntar os cacos após a goleada sofrida para o Flamengo. Jogando no Maracanã, o Leão foi goleado por 8 a 0, o que determinou a demissão do técnico Fábio Carille.
Galo vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. Os mineiros perderam para o São Paulo por 2 a 0 na rodada passada.
Revés no clássico provocou a queda de Cuca. O Galo recebeu o rival Cruzeiro pela Copa do Brasil, no meio de semana, e foi superado por 2 a 0.
Vitória x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Barradão, em Salvador (BA)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)