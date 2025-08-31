Topo

Transmissão ao vivo de Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja onde assistir

Gustavo Scarpa comemora gol do Atlético-MG - Pedro Souza / Atletico
Colaboração para o UOL, em São Paulo

31/08/2025 17h00

Vitória e Atlético-MG duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo ao vivo.

O Vitória tenta juntar os cacos após a goleada sofrida para o Flamengo. Jogando no Maracanã, o Leão foi goleado por 8 a 0, o que determinou a demissão do técnico Fábio Carille.

Galo vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. Os mineiros perderam para o São Paulo por 2 a 0 na rodada passada.

Revés no clássico provocou a queda de Cuca. O Galo recebeu o rival Cruzeiro pela Copa do Brasil, no meio de semana, e foi superado por 2 a 0.

Vitória x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Barradão, em Salvador (BA)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

