Transmissão ao vivo de Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Vitória e Atlético-MG duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo ao vivo.

O Vitória tenta juntar os cacos após a goleada sofrida para o Flamengo. Jogando no Maracanã, o Leão foi goleado por 8 a 0, o que determinou a demissão do técnico Fábio Carille.

Galo vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. Os mineiros perderam para o São Paulo por 2 a 0 na rodada passada.

Revés no clássico provocou a queda de Cuca. O Galo recebeu o rival Cruzeiro pela Copa do Brasil, no meio de semana, e foi superado por 2 a 0.

