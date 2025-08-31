Transmissão ao vivo de Sport x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir
Sport e Vasco duelam na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Sport soma apenas uma vitória no Brasileirão e chega pressionado após dois jogos sem vencer. Na rodada passada, o Leão da Ilha não resistiu ao Palmeiras e acabou derrotado por 3 a 0.
O Vasco, por sua vez, vive momento de oscilação. Depois da goleada por 6 a 0 sobre o Santos, o Cruz-Maltino sofreu duas derrotas seguidas e, na última rodada, foi superado em casa pelo Corinthians por 3 a 2.
Sport x Vasco -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 31 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
- Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)
Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.