Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Sport x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir

Vegetti celebra gol do Vasco sobre o Corinthians - Thiago Ribeiro/AGIF
Vegetti celebra gol do Vasco sobre o Corinthians Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

31/08/2025 19h00

Sport e Vasco duelam na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Vasco fecha com capitão da seleção da Venezuela sub-20 e meia do Olímpia

Diniz vê bronca em Rayan como ato de amor em evolução do atacante no Vasco

Vasco faz proposta por Alan Saldivia, zagueiro uruguaio do Colo-Colo

O Sport soma apenas uma vitória no Brasileirão e chega pressionado após dois jogos sem vencer. Na rodada passada, o Leão da Ilha não resistiu ao Palmeiras e acabou derrotado por 3 a 0.

O Vasco, por sua vez, vive momento de oscilação. Depois da goleada por 6 a 0 sobre o Santos, o Cruz-Maltino sofreu duas derrotas seguidas e, na última rodada, foi superado em casa pelo Corinthians por 3 a 2.

Sport x Vasco -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 31 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Vaias, xingamentos e provocação: o reencontro de Carlos Miguel com o Corinthians

John é anunciado pelo Nottingham Forest e inicia sua primeira experiência na Premier League

Palmeiras vacila e Corinthians deixa torcida querendo mais em empate no último dérbi do ano

Em duelo contra o Z4, Athletic vence o Volta Redonda e respira na Série B

Mirassol atropela Bahia com goleada em noite histórica pelo Brasileirão

Atlético-MG perde terceira consecutiva, e Vitória deixa o Z4 do Brasileirão

Palmeiras domina Corinthians, mas faz gol contra e Dérbi fica no empate

Corinthians busca empate, e Palmeiras fica no terceiro lugar do Brasileiro

Mirassol goleia o Bahia e se aproxima do G4 do Brasileirão

Raniele sente dores e acaba substituído em Corinthians x Palmeiras

Vojvoda fala em resgatar identidade do Santos: 'Voltaremos a dar esse orgulho'