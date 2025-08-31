Transmissão ao vivo de Sport x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Sport e Vasco duelam na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Sport soma apenas uma vitória no Brasileirão e chega pressionado após dois jogos sem vencer. Na rodada passada, o Leão da Ilha não resistiu ao Palmeiras e acabou derrotado por 3 a 0.

O Vasco, por sua vez, vive momento de oscilação. Depois da goleada por 6 a 0 sobre o Santos, o Cruz-Maltino sofreu duas derrotas seguidas e, na última rodada, foi superado em casa pelo Corinthians por 3 a 2.

Sport x Vasco -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 31 de agosto, às 20h30 (de Brasília)

31 de agosto, às 20h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Ilha do Retiro, no Recife (PE) Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

