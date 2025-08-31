Topo

Transmissão ao vivo de Santos x Fluminense pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

31/08/2025 14h30

Santos e Fluminense duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta —para São Paulo) e Premiere (pay-per-view).

O Santos atravessa um momento delicado no Brasileirão, com duas derrotas seguidas. Para tentar mudar o cenário, o Peixe aposta na estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda após a derrota por 2 a 0 diante do Bahia na última rodada.

Fluminense também busca recuperação depois de perder por 4 a 2 para o Bragantino. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Tricolor tenta ainda retomar a confiança após a derrota por 1 a 0 para o Bahia no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Santos x Fluminense -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 31 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --para São Paulo) e Premiere (pay-per-view)

