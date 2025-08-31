Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Rayo Vallecano x Barcelona pelo Espanhol: veja onde assistir

Raphinha comemora gol do Barcelona - Divulgação/X @fcbarcelona
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

31/08/2025 15h00

Rayo Vallecano e Barcelona medem forças hoje, às 16h30 (de Brasília), no Vallecas, em Madri, pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Barcelona venceu as duas primeiras partidas. Atual campeão, a equipe de Yamal e Raphinha superou o Levante por 3 a 2 na rodada passada.

O Rayo Vallecano tem uma vitória e uma derrota. A equipe foi superada pelo Athletic Bilbao por 1 a 0 no jogo anterior por La Liga.

Rayo Vallecano x Barcelona -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 31 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
  • Local: Vallecas, em Madri (ESP)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

