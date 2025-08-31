Transmissão ao vivo de Rayo Vallecano x Barcelona pelo Espanhol: veja onde assistir
Rayo Vallecano e Barcelona medem forças hoje, às 16h30 (de Brasília), no Vallecas, em Madri, pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Barcelona venceu as duas primeiras partidas. Atual campeão, a equipe de Yamal e Raphinha superou o Levante por 3 a 2 na rodada passada.
O Rayo Vallecano tem uma vitória e uma derrota. A equipe foi superada pelo Athletic Bilbao por 1 a 0 no jogo anterior por La Liga.
Rayo Vallecano x Barcelona -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 31 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
- Local: Vallecas, em Madri (ESP)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)