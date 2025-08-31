Transmissão ao vivo de Mirassol x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir
Mirassol e Bahia entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O Mirassol voltou a vencer após dois jogos e quer nova vitória para se manter no G6. O Leão Caipira bateu o Fortaleza por 1 a 0 na rodada passada.
O Bahia vem embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão. A equipe de Rogério Ceni também venceu o Fluminense pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no meio de semana.
Mirassol x Bahia -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)