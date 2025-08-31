Topo

Transmissão ao vivo de Mirassol x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

Jogadores do Bahia comemoram gol contra o Fluminense na ida das quartas da Copa do Brasil Imagem: Jhony Pinho/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

31/08/2025 17h00

Mirassol e Bahia entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Mirassol voltou a vencer após dois jogos e quer nova vitória para se manter no G6. O Leão Caipira bateu o Fortaleza por 1 a 0 na rodada passada.

O Bahia vem embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão. A equipe de Rogério Ceni também venceu o Fluminense pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no meio de semana.

Mirassol x Bahia -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

