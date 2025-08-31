Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Liverpool x Arsenal pela Premier League: veja onde assistir

Salah comemora gol marcado pelo Liverpool - Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images
Salah comemora gol marcado pelo Liverpool Imagem: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

31/08/2025 11h00

Liverpool e Arsenal medem forças na tarde de hoje, às 12h30 (de Brasília), no Anfield, em Liverpool, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Joelinton se machuca e chora 2h após convocação; Bruno Guimarães faz gol

Ancelotti monta Brasil com 9 caras novas e revela critério que tirou Neymar

PSG tem 'tabela da morte', e Real cruza Europa: a 1ª fase da Champions

Liverpool e Arsenal reeditarão a rivalidade que marcou a última Premier League. Os Reds conquistaram o título com 84 pontos, dez a mais que os Gunners, vice-campeões.

O time comandado por Arne Slot venceu as duas primeiras rodadas. Na última, superou o Newcastle fora de casa em uma vitória por 3 a 2, com grande atuação coletiva.

O Arsenal também iniciou com 100% de aproveitamento e aparece na liderança graças ao saldo de gols. A equipe londrina segue com a defesa intacta e vem de uma goleada por 5 a 0 sobre o Leeds.

Liverpool x Arsenal -- Campeonato Inglês

  • Data e hora: 31 de agosto, às 12h30 (de Brasília)
  • Local: Anfield, em Liverpool (ING)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Tenista reencontra criança que teve boné 'roubado' por CEO milionário no US Open

Brutal! Ex-campeão do UFC sofre nocaute avassalador em evento de boxe

Transmissão ao vivo de Liverpool x Arsenal pela Premier League: veja onde assistir

Onde vai passar Flamengo x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Hamilton bate na Holanda, aumenta drama na Ferrari e se desculpa com equipe

Jandrei brilha com sete defesas e garante vitória do Juventude

UFC encaminha Allan Puro Osso vs Rafael Macapá para o dia 1º de novembro

Bia Haddad é ovacionada em quadra e registra melhor campanha do ano em Slam

Jogo do Palmeiras (31) hoje pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

Atacante da Premier League dispara contra próprio clube: 'Atrapalha meu caminho'

Jogo do Corinthians hoje (31) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo