Transmissão ao vivo de Liverpool x Arsenal pela Premier League: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Liverpool e Arsenal medem forças na tarde de hoje, às 12h30 (de Brasília), no Anfield, em Liverpool, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Liverpool e Arsenal reeditarão a rivalidade que marcou a última Premier League. Os Reds conquistaram o título com 84 pontos, dez a mais que os Gunners, vice-campeões.

O time comandado por Arne Slot venceu as duas primeiras rodadas. Na última, superou o Newcastle fora de casa em uma vitória por 3 a 2, com grande atuação coletiva.

O Arsenal também iniciou com 100% de aproveitamento e aparece na liderança graças ao saldo de gols. A equipe londrina segue com a defesa intacta e vem de uma goleada por 5 a 0 sobre o Leeds.

