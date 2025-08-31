Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Internacional x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir

Alan Patrick comemora gol marcado pelo Internacional - Maxi Franzoi/AGIF
Alan Patrick comemora gol marcado pelo Internacional Imagem: Maxi Franzoi/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

31/08/2025 19h00

Internacional e Fortaleza medem forças na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Internacional tenta reencontrar o caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas no Brasileirão. Na última rodada, o Colorado acabou superado pelo Cruzeiro por 2 a 1.

O Fortaleza atravessa fase negativa, com quatro derrotas nos últimos cinco compromissos. O time comandado por Renato Paiva vem de revés por 1 a 0 diante do Mirassol.

Internacional x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 31 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

