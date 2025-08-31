Transmissão ao vivo de Flamengo x Grêmio pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Flamengo e Grêmio medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta —exceto para São Paulo) e Premiere (pay-per-view).

O Flamengo chega embalado como líder da competição. Na última rodada, a equipe de Filipe Luís protagonizou a maior goleada do torneio até aqui, ao aplicar 8 a 0 sobre o Vitória.

O Grêmio, por sua vez, tenta recuperar confiança após empatar com o Ceará em Porto Alegre. Com apenas uma vitória nas últimas quatro rodadas, o Tricolor busca ficar distante da zona da degola.

Flamengo x Grêmio -- Campeonato Brasileiro