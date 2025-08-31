Transmissão ao vivo de Flamengo x Grêmio pelo Brasileirão: veja onde assistir
Flamengo e Grêmio medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta —exceto para São Paulo) e Premiere (pay-per-view).
O Flamengo chega embalado como líder da competição. Na última rodada, a equipe de Filipe Luís protagonizou a maior goleada do torneio até aqui, ao aplicar 8 a 0 sobre o Vitória.
O Grêmio, por sua vez, tenta recuperar confiança após empatar com o Ceará em Porto Alegre. Com apenas uma vitória nas últimas quatro rodadas, o Tricolor busca ficar distante da zona da degola.
Flamengo x Grêmio -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 31 de agosto, às 16h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Globo (TV aberta --exceto para São Paulo) e Premiere (pay-per-view)