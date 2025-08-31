Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

31/08/2025 17h00

Corinthians e Palmeiras medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O Corinthians reencontrou o caminho das vitórias no Brasileirão ao vencer o Vasco por 3 a 2, em São Januário. O resultado aliviou a pressão sobre o trabalho de Dorival Júnior.

Relacionadas

Milly Lacombe: 'Renovação de Gui Negão expõe caos do Corinthians'

Reforço do Palmeiras diz que ficou chocado com interesse: 'Não imaginava'

'Quebrar paradigmas': as promessas do novo presidente do Corinthians

Pela Copa do Brasil, o Alvinegro venceu o Athletico por 1 a 0 na ida das quartas de final. O torneio guarda o registro do último clássico contra o Palmeiras, no qual o time de Memphis Depay avançou com bastante autoridade ao bater o rival com 3 a 0 no agregado.

Palmeiras soma quatro vitórias em cinco rodadas e mira a liderança do Brasileirão. A mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no Allianz Parque.

Corinthians x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Após derrota, elenco do São Paulo tem folga e se reapresenta na quarta-feira

Transmissão ao vivo de Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Mirassol x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja onde assistir

Brasil encerra Mundial Cadete de Judô com 5º lugar da equipe mista

Alcaraz dá show, faz ponto por trás das costas e vai às quartas no US Open

Atlético-MG avança em negociações com Martín Anselmi para a vaga de Cuca

Com fim da janela à vista, São Paulo corre contra o tempo por "sonho" Marcos Leonardo

Vini Jr. aparece em acanhado estádio português para apoiar o Alverca em derrota para o Benfica

Astro da NFL marca presença em jogo do Santos e recebe camisa de Neymar

Atacante equatoriano Keny Arroyo confirma acerto com o Cruzeiro e deve chegar nesta semana