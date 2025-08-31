Transmissão ao vivo de Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Corinthians e Palmeiras medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O Corinthians reencontrou o caminho das vitórias no Brasileirão ao vencer o Vasco por 3 a 2, em São Januário. O resultado aliviou a pressão sobre o trabalho de Dorival Júnior.

Pela Copa do Brasil, o Alvinegro venceu o Athletico por 1 a 0 na ida das quartas de final. O torneio guarda o registro do último clássico contra o Palmeiras, no qual o time de Memphis Depay avançou com bastante autoridade ao bater o rival com 3 a 0 no agregado.

Palmeiras soma quatro vitórias em cinco rodadas e mira a liderança do Brasileirão. A mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no Allianz Parque.

Corinthians x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro