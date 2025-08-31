Topo

Transmissão ao vivo de Brasil x República Dominicana no Mundial: onde assistir

Jogadoras do Brasil comemoram em jogo contra a França pelo Mundial de vôlei Imagem: Divulgação/Volleyball World
31/08/2025 09h00

Brasil e República Dominicana medem forças hoje, às 10h30 (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia, pelas oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv2 (TV por assinatura).

O Brasil avançou às quartas de final com a melhor campanha do Grupo C, garantindo 100% de aproveitamento sob o comando de José Roberto Guimarães. A Seleção chega embalada após uma fase inicial impecável.

As dominicanas, por sua vez, ficaram na segunda colocação do Grupo F. Na última rodada, foram derrotadas pela China por 3 sets a 0, resultado que definiu o confronto direto contra o Brasil.

Brasil x República Dominicana -- Mundial de Vôlei Feminino

  • Data e hora: 31 de agosto, às 10h30 (de Brasília)
  • Local: Bangkok, na Tailândia (TH)
  • Transmissão: sportv2 (TV por assinatura)

