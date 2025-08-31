Tensão, farpas e ódio: Italo estreia contra rival australiano no WSL Finals

O primeiro duelo do WSL Finals em Fiji promete ser de tirar o fôlego — e não apenas pelas ondas perfeitas. Logo na abertura do mata-mata masculino, Italo Ferreira e Jack Robinson voltam a se encontrar em um confronto que vai além da vaga para a sequência da disputa do título mundial.

A rivalidade entre o brasileiro e o australiano cresceu no último ano e chega agora ao seu ponto mais quente.

Como começou

Tudo começou no WSL Finals da temporada passada, em Trestles. Robinson tentou mexer com o brasileiro já na areia, correndo para a água primeiro em um gesto de intimidação.

Dentro do mar, a tensão aumentou em uma disputa de prioridade: o australiano remou tão próximo que acabou atingindo o ombro de Italo. O potiguar reclamou, mas respondeu no surfe, vencendo a bateria com autoridade.

Teahupoo: nova polêmica

Jack Robinson foi campeão em Teahupoo Imagem: Brent Bielmann/World Surf League

O segundo capítulo veio justamente na última etapa deste ano, no Taiti. Nas quartas de final em Teahupoo, logo nos primeiros minutos de bateria — quando ainda não havia prioridade definida —, Robinson e Italo se trombaram novamente.

O brasileiro contestou uma possível interferência que não foi marcada pelos juízes, justamente quando ele tentava entrar em uma onda, sendo bloqueado pelo australiano, que avançou à semi e acabou coroado campeão da etapa.

Farpas nas redes

A tensão cresceu quando a equipe de Italo publicou um post nas redes sociais questionando o fair play dos atletas, com imagens das disputas entre os dois.

O post reverberou forte na comunidade do surfe e até gerou resposta da esposa de Robinson, a modelo brasileira Julia Muniz, que saiu em defesa do marido.

O debate expôs o quanto a rivalidade entre os dois havia ultrapassado a simples disputa dentro d'água, transformando-se em narrativa de bastidores que só aumenta a expectativa para o reencontro.

Italo mordido

Em Fiji, às vésperas do Finals, Italo falou abertamente sobre o clima de rivalidade. Quando perguntado pelo UOL, admitiu que episódios como esses atrapalham sua estratégia na hora, mas também garantiu que funcionam como combustível.

São coisas que acontecem durante as competições. Realmente não é um jogo que eu supostamente faria para vencer uma bateria e, sim, tentar surfar de fato, mas faz parte da estratégia de cada um. Te dá um pouco mais de ódio para conquistar o que você quer. Os caras esquecem que, quanto mais eles tentam fazer alguma coisa comigo, pior fica, né? Então, é algo positivo também pra mim. Acho que eu estava precisando de um gás a mais Italo Ferreira

Italo Ferreira na etapa de Teahupoo Imagem: Brent Bielmann/World Surf League

Retrospecto equilibrado

No histórico de confrontos, Jack Robinson leva vantagem: são quatro vitórias contra três de Italo.

Mas nos momentos mais decisivos, o brasileiro é quem tem a última palavra. Duas de suas três vitórias aconteceram justamente em WSL Finals (2022 e 2024), eliminando o australiano nos dias em que o título mundial estava em jogo.

Agora, em Fiji, a história pode se repetir. Caso vença, Italo pode eliminar Jack pela terceira vez seguida em Finals, ampliando a rivalidade e reforçando sua fama de crescer nos momentos de maior pressão.

WSL FINALS 2025

Quando: Entre 27 de agosto e 4 de setembro

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Cloudbreak, Fiji

Onde assistir: Sportv, WSL site/app e YouTube