Topo

Esporte

Tensão, farpas e ódio: Italo estreia contra rival australiano no WSL Finals

Italo Ferreira busca bi mundial em Fiji - Beatriz Ryder/World Surf League
Italo Ferreira busca bi mundial em Fiji Imagem: Beatriz Ryder/World Surf League
do UOL

Guilherme Dorini

Colaboração para o UOL

31/08/2025 05h30

O primeiro duelo do WSL Finals em Fiji promete ser de tirar o fôlego — e não apenas pelas ondas perfeitas. Logo na abertura do mata-mata masculino, Italo Ferreira e Jack Robinson voltam a se encontrar em um confronto que vai além da vaga para a sequência da disputa do título mundial.

A rivalidade entre o brasileiro e o australiano cresceu no último ano e chega agora ao seu ponto mais quente.

Relacionadas

Palco do WSL Finals ganhou fama por canibalismo e já foi paraíso restrito

Surfe: Brasileiro está a uma bateria de ser campeão mundial e é favorito

Novo Italo Ferreira fora d'água, mesmo fantasma dentro dela no WSL Finals

Como começou

Tudo começou no WSL Finals da temporada passada, em Trestles. Robinson tentou mexer com o brasileiro já na areia, correndo para a água primeiro em um gesto de intimidação.

Dentro do mar, a tensão aumentou em uma disputa de prioridade: o australiano remou tão próximo que acabou atingindo o ombro de Italo. O potiguar reclamou, mas respondeu no surfe, vencendo a bateria com autoridade.

Teahupoo: nova polêmica

Jack Robinson foi campeão em Teahupoo - Brent Bielmann/World Surf League - Brent Bielmann/World Surf League
Jack Robinson foi campeão em Teahupoo
Imagem: Brent Bielmann/World Surf League

O segundo capítulo veio justamente na última etapa deste ano, no Taiti. Nas quartas de final em Teahupoo, logo nos primeiros minutos de bateria — quando ainda não havia prioridade definida —, Robinson e Italo se trombaram novamente.

O brasileiro contestou uma possível interferência que não foi marcada pelos juízes, justamente quando ele tentava entrar em uma onda, sendo bloqueado pelo australiano, que avançou à semi e acabou coroado campeão da etapa.

Farpas nas redes

A tensão cresceu quando a equipe de Italo publicou um post nas redes sociais questionando o fair play dos atletas, com imagens das disputas entre os dois.

O post reverberou forte na comunidade do surfe e até gerou resposta da esposa de Robinson, a modelo brasileira Julia Muniz, que saiu em defesa do marido.

O debate expôs o quanto a rivalidade entre os dois havia ultrapassado a simples disputa dentro d'água, transformando-se em narrativa de bastidores que só aumenta a expectativa para o reencontro.

Italo mordido

Em Fiji, às vésperas do Finals, Italo falou abertamente sobre o clima de rivalidade. Quando perguntado pelo UOL, admitiu que episódios como esses atrapalham sua estratégia na hora, mas também garantiu que funcionam como combustível.

São coisas que acontecem durante as competições. Realmente não é um jogo que eu supostamente faria para vencer uma bateria e, sim, tentar surfar de fato, mas faz parte da estratégia de cada um. Te dá um pouco mais de ódio para conquistar o que você quer. Os caras esquecem que, quanto mais eles tentam fazer alguma coisa comigo, pior fica, né? Então, é algo positivo também pra mim. Acho que eu estava precisando de um gás a mais Italo Ferreira

Italo Ferreira na etapa de Teahupoo - Brent Bielmann/World Surf League - Brent Bielmann/World Surf League
Italo Ferreira na etapa de Teahupoo
Imagem: Brent Bielmann/World Surf League

Retrospecto equilibrado

No histórico de confrontos, Jack Robinson leva vantagem: são quatro vitórias contra três de Italo.

Mas nos momentos mais decisivos, o brasileiro é quem tem a última palavra. Duas de suas três vitórias aconteceram justamente em WSL Finals (2022 e 2024), eliminando o australiano nos dias em que o título mundial estava em jogo.

Agora, em Fiji, a história pode se repetir. Caso vença, Italo pode eliminar Jack pela terceira vez seguida em Finals, ampliando a rivalidade e reforçando sua fama de crescer nos momentos de maior pressão.

WSL FINALS 2025

Quando: Entre 27 de agosto e 4 de setembro
Horário: 16h30 (horário de Brasília)
Local: Cloudbreak, Fiji
Onde assistir: Sportv, WSL site/app e YouTube

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Jogo deste domingo marca o sétimo Corinthians e Palmeiras de 2025; relembre jogos

Onde vai passar Brasil x República Dominicana no Mundial de Vôlei? Como assistir

Ancelotti vira o popstar de uma seleção em paz e com ambiente de testes

Corinthians mira ano (quase) perfeito contra rival e testa embalo no Dérbi

Ataque de Abel amarga jejum de 8 jogos no Dérbi e aposta em embalo de dupla

Derrota do São Paulo não esconde soluções de Crespo mesmo com 10 desfalques

Ancelotti tem azar em 2ª lista, chega a 4 cortes e Brasileirão vira solução

Laura exalta fase do levantamento de peso: 'Medalha do Brasil vai vir'

Taylor vem? Turma do heliponto vive expectativa por estrela em jogo da NFL

Flamengo x Grêmio: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Flamengo coloca à prova super saldo contra 'pedra no sapato' Mano Menezes