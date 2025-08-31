Topo

Tenista reencontra criança que teve boné 'roubado' por CEO milionário no US Open

31/08/2025

O tenista polonês Kamil Majchrzak reencontrou neste sábado o garoto que teve o boné autografado "roubado" por um espectador durante o US Open. O incidente, que viralizou nas redes sociais, terminou com o torcedor mirim recebendo outros presentes do atleta.

O episódio aconteceu logo após a vitória de Majchrzak sobre Karen Khachanov, em partida de cinco sets na última quinta-feira. O polonês havia autografado uma bola e dado seu boné para um garoto na arquibancada, mas um homem retirou o objeto das mãos da criança antes que o tenista percebesse.

As ações do homem geraram críticas imediatas nas redes sociais. Mais tarde, ele foi identificado como Piotr Szczerek, milionário polonês e CEO de uma empresa de pavimentação, que patrocina a federação polonesa de tênis. As imagens repercutiram internacionalmente e Szczerek desativou suas redes sociais após receber os comentários negativos.

Majchrzak, ao tomar conhecimento do ocorrido, usou o Instagram para localizar o garoto, chamado Brock. "Hoje, depois do aquecimento, tive um ótimo encontro. Vocês reconhecem?", escreveu o tenista em postagem na rede social.

Segundo Majchrzak, Szczerek também procurou se redimir com a criança e sua família, tentando entrar em contato com a mãe de Brock para corrigir a situação.

