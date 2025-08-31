Taylor vem? Turma do heliponto vive expectativa por estrela em jogo da NFL

O 2º jogo da NFL no Brasil estará recheado de astros: Patrick Mahomes, Justin Herbert, Travis Kelce. Mas e Taylor Swift?

O São Paulo Game deste ano se aproxima com a expectativa da presença de uma estrela que está cada vez mais inserida no futebol americano. Afinal, a cantora norte-americana costuma acompanhar Kelce, seu agora noivo e astro do Kansas City Chiefs, mas ainda não bateu o martelo se virá ou não à capital paulista.

Enquanto o mistério persiste a menos de uma semana do evento, a administração do heliponto da Arena Corinthians torce pela vinda da artista e abre as portas para recebê-la. O espaço costuma ser a alternativa de chegada das celebridades, incluindo Neymar, e assegura: possui as condições para atender uma artista de tal calibre.

O estádio do Corinthians foi o primeiro em São Paulo a ter um heliponto Imagem: Reprodução/Instagram/helipontocorinthians

Tomara que ela venha, para a gente é ótimo. A nossa estrutura comporta. O heliponto tem toda a segurança que pode ter, é certificado, tem todo o alvará de funcionamento, bombeiro sempre que fica lá. Tomara que ela venha e que pouse lá.

Elio Collazo, engenheiro da BIS AViation, responsável pelo heliponto da Arena

O que aconteceu

Taylor e Travis Kelce anunciaram o noivado na semana passada. O jogador é uma das astros da NFL e desponta para ser um dos principais personagens do jogo contra os Chargers —tanto dentro quanto fora de campo.

A cantora costuma acompanhar o jogador em partidas nos EUA com certa frequência. Taylor vai ao Arrowhead Stadium quando consegue para torcer in loco pelo companheiro. Desde que oficializaram o relacionamento, em 2023, ela esteve em mais de 20 partidas. Na última quinta, os dois foram juntos assistir a um jogo de futebol americano universitário.

Travis Kelce e Taylor Swift comemoram vitória do Kansas City Chiefs Imagem: Patrick Smith/Getty Images

A possível vinda transformaria a cantora em uma das protagonistas do jogo mesmo sem entrar em campo. Ela é um dos maiores ícones pop da atualidade e move legião de fãs pelo mundo, com milhares de seguidores no Brasil. Por isso tanto mistério.

Caso se confirme, a NFL prepararia um esquema especial de segurança e a chegada se daria, naturalmente, pelo heliponto —por privacidade e fuga do trânsito da metrópole em uma sexta à noite. O espaço fica localizado no estacionamento E5, tem espaço vip e acesso rápido a camarotes do estádio. O preço do serviço gira entre R$ 700 a R$ 1000.

A própria organização do evento que proveria tudo para ela. Nós somos mais uma equipe de apoio da parte operacional do heliponto. Vamos ter nossos seguranças e o pessoal da operação, claro que vai ser tudo emdobro [por causa do jogo], mas a NFL colocaria uma equipe específica. Geralmente a gente não sabe quem que chega, só na hora, até por causa da discrição.

Elio Collazo, ao UOL

Furacão Taylor

Taylor esteve no Brasil pela última vez 2023 e causou um pandemônio, primeiro no Rio e depois em São Paulo. Em novembro daquele ano, fãs acompanharam o voo em tempo real e lotaram o aeroporto do Galeão para darem as boas-vindas. Repetiram a dose lotando a entrada dos hotéis em que ela ficou nas cidades. O encerramento da turnê The Eras Tour foi no Allianz Parque.

Taylor Swift encerra a turnê no Brasil hoje Imagem: Reprodução

Sozinha, ela encheu os estádios de Palmeiras e Botafogo e bateu recorde, mas também teve tragédia. Foram três shows em ambos os palcos, colocando mais de 50 mil pessoas por apresentação no Allianz e com 60 mil ingressos vendidos no Nilton Santos. No entanto, uma fã de 23 anos morreu após passar mal em um dos eventos no Rio.

Os shows, inclusive, registraram público maior que o do São Paulo Game. No ano passado, 47.236 pessoas estiveram no primeiro jogo da NFL no país e em todo o Hemisfério Sul do planeta.

A segunda edição do São Paulo game será disputada na Arena Corinthians na próxima sexta, dia 5, a partir das 21h (de Brasília). Trata-se de um "clássico" divisional entre os Los Angeles Chargers, mandante da partida, e o Kansas City Chiefs, time do noivo de Taylor.