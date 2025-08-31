Ex-piloto de F1 Tarso Marques é preso em SP por receptação de carro de luxo

Tarso Marques, ex-piloto brasileiro de F1 e Stock Car, foi preso nesta madrugada em São Paulo por receptação de veículo de luxo na Ponte Cidade Jardim, na zona oeste da capital paulista.

O que aconteceu

Tarso Marques tem 49 anos, atuou na Fórmula 1 em 1996, 1997 e 2001 e também conduziu o quadro Lata Velha, do programa Caldeirão do Huck. Na atração na TV Aberta, transformou carros velhos por cinco anos e também participou do Auto Esporte. Ele também é proprietário de empresa especializada em customização de automóveis.

O ex-piloto, conhecido por ter participado de um quadro de TV, foi conduzido ao 14º Distrito Policial (Pinheiros), onde a delegada de plantão lavrou prisão em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor

PMSP, em nota

O ex-piloto de F1 foi flagrado neste domingo conduzindo uma Lamborghini Gallardoss com queixa de apropriação indébita, segundo a PM. O veículo trafegava sem placas fixadas, e condutor tentou recolocá-las ao perceber a fiscalização.

Lamborghini Gallardoss detida pela PMSP Imagem: Divulgação/PMSP

O automóvel de luxo possui licenciamento em atraso desde 2013 e cerca de R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações. O carro estava em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira, e tinha restrições judiciais.

O UOL tenta contato com Tarso Marques e, caso ele deseje se manifestar, o texto será atualizado.

Veja as notas das autoridades de segurança

PM

"Na madrugada deste domingo, 31, um ex-piloto de Fórmula 1 foi preso na Ponte Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo, após ser flagrado conduzindo um veículo com queixa de apropriação indébita. Durante a Operação Direção, a equipe policial abordou o automóvel Lamborghini Gallardoss, que trafegava sem as placas fixadas. O condutor, ao perceber a fiscalização, tentou recolocar as placas, mas foi contido pelos policiais.

Verificações junto ao sistema revelaram que o veículo possuía registro de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013, além de aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações. O automóvel estava em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira.

O ex-piloto, conhecido por ter participado de um quadro de TV, foi conduzido ao 14º Distrito Policial, onde a delegada de plantão lavrou prisão em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor."

SSP

"Um homem de 49 anos foi preso em flagrante por receptação, na madrugada deste domingo (03), na Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, na zona oeste da capital.

Policiais militares estavam em diligências na região, quando realizaram a abordagem a um veículo Lamborghini/Gallardo sem placas. Na abordagem, e foi constatado que o automóvel apresentava bloqueios administrativos e um boletim de ocorrência anterior de apropriação indébita.

O veículo foi apreendido e o homem encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo automotor, localização/apreensão de veículo e receptação de veículo no 14° DP (Pinheiros)."