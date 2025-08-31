Tarso Marques comandou 'Lata Velha' na TV e teve pré-contrato com Ferrari

Tarso Marques foi preso nesta madrugada em São Paulo por receptação de veículo de luxo. O ex-piloto brasileiro de F1 quase correu pela Ferrari durante a carreira e, fora das pistas, foi o responsável pelas transformações do Lata Velha no Caldeirão do Huck por meia década.

O que aconteceu

Tarso Marques atuou na Fórmula 1 em 1996, 1997 e 2001 correndo pela Minardi. Segundo contou em entrevista ao UOL em 2021,ele perdeu oportunidades no automobilismo por "erros e decisões que na época achava que eram corretas",

O ex-piloto afirmou que até fez um pré-contrato com a Ferrari, mas foi impedido de sair pela escuderia que defendia. A negociação teria ocorrido no final dos anos 1990, antes de voltar para a sua temporada de despedida da categoria.

Tarso Marques fez sua última temporada na Fórmula 1 em 2001, pela Minardi Imagem: Mark Thompson/Getty Images

Eles não me liberaram. Foi então que briguei com a Minardi, fiquei um ano e meio sem correr para conseguir a liberação e, quando consegui, a oportunidade já tinha passado. Acho que fui o único piloto da história que correu na menor equipe ganhando dinheiro. Isso é muito gratificante, mas por outro lado eles me barraram na hora que eu podia ter ido para uma equipe grande.

Tarso Marques, ao UOL, em 2021

Carros na TV

Tarso é proprietário de empresa especializada em customização de automóveis. Ele fundou a TMC (Tarso Marques Concept) e

O ex-piloto conduziu o quadro Lata Velha, do programa Caldeirão do Huck por cinco anos. Ele atuou na atração reformando carros e também participou do Auto Esporte.

Tínhamos apenas 15 dias para fazer e um orçamento extremamente apertado. Já tinha sido convidado para participar bem antes, mas depois aceitei fazer na minha linha. Fizemos carros com cara de caros. Foi muito legal.

Tarso Marques

Preso por receptação de carro de luxo

O ex-piloto de F1 foi flagrado neste domingo conduzindo uma Lamborghini Gallardoss com queixa de apropriação indébita, segundo a PM. O veículo trafegava sem placas fixadas, e condutor tentou recolocá-las ao perceber a fiscalização.

O ex-piloto, conhecido por ter participado de um quadro de TV, foi conduzido ao 14º Distrito Policial (Pinheiros), onde a delegada de plantão lavrou prisão em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor

PMSP, em nota

Lamborghini Gallardoss detida pela PMSP Imagem: Divulgação/PMSP

O automóvel de luxo possui licenciamento em atraso desde 2013 e cerca de R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações. O carro estava em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira, e tinha restrições judiciais.

O UOL tenta contato com Tarso Marques e, caso ele deseje se manifestar, o texto será atualizado.

Veja as notas das autoridades de segurança

PM

"Na madrugada deste domingo, 31, um ex-piloto de Fórmula 1 foi preso na Ponte Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo, após ser flagrado conduzindo um veículo com queixa de apropriação indébita. Durante a Operação Direção, a equipe policial abordou o automóvel Lamborghini Gallardoss, que trafegava sem as placas fixadas. O condutor, ao perceber a fiscalização, tentou recolocar as placas, mas foi contido pelos policiais.

Verificações junto ao sistema revelaram que o veículo possuía registro de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013, além de aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações. O automóvel estava em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira.

O ex-piloto, conhecido por ter participado de um quadro de TV, foi conduzido ao 14º Distrito Policial, onde a delegada de plantão lavrou prisão em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor."

SSP

"Um homem de 49 anos foi preso em flagrante por receptação, na madrugada deste domingo (03), na Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, na zona oeste da capital.

Policiais militares estavam em diligências na região, quando realizaram a abordagem a um veículo Lamborghini/Gallardo sem placas. Na abordagem, e foi constatado que o automóvel apresentava bloqueios administrativos e um boletim de ocorrência anterior de apropriação indébita.

O veículo foi apreendido e o homem encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo automotor, localização/apreensão de veículo e receptação de veículo no 14° DP (Pinheiros)."