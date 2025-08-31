Syko Stu recebe alta do hospital após agressão brutal de Raja Jackson

O lutador profissional Syko Stu, nome artístico de Stuart Smith, recebeu alta hospitalar após ter sido brutalmente agredido por Raja Jackson, filho do ex-campeão do UFC Quinton 'Rampage' Jackson. O caso aconteceu no último dia 23, durante uma transmissão ao vivo do evento 'KnokXperience', realizado na Califórnia (EUA).

Com um cartel invicto no MMA amador (4-0) e uma derrota como profissional, Raja surpreendeu com sua atitude. Durante o segmento no ringue, ele aplicou uma queda em Smith, deixando-o inconsciente, e em seguida desferiu mais de 20 socos no rosto do veterano antes de ser contido por outros lutadores presentes.

Levado ao hospital em estado grave, Stuart permaneceu internado por uma semana. De acordo com uma publicação feita no 'Facebook' por sua noiva, Contessa Patterson, ele sofreu traumatismo craniano, fraturas na mandíbula, uma lesão no osso maxilar e perdeu vários dentes devido à agressão. Agora em casa, segue em recuperação e, apesar do cenário delicado, demonstra otimismo.

"Stuart foi liberado e está em casa descansando. A recuperação será longa, mas ele está enfrentando tudo com coragem", escreveu Contessa.

Raja Jackson

Até o momento, as autoridades locais não divulgaram se Raja enfrentará acusações formais. O jovem atleta, que ainda não se pronunciou publicamente, permanece em silêncio desde o episódio, enquanto seu pai comentou brevemente o ocorrido em suas redes sociais.

Publicação na íntegra:

"Stuart recebeu alta do hospital e agora está em casa, em repouso. Ele sofreu uma grave lesão na cabeça e chegou inconsciente ao pronto-socorro. Seus ferimentos incluem traumas nas mandíbulas superior e inferior, um corte no lábio superior e uma fratura no osso maxilar, o que infelizmente resultou na perda de vários dentes.

Ele tem um longo caminho de recuperação pela frente, mas permanece com o espírito elevado, apesar de tudo o que passou.

Somos profundamente gratos por todo o amor e apoio que recebemos durante esse período. Obrigado a todos que contribuíram de alguma forma - seja com doações em dinheiro, alimentos, flores ou presentes. A sua bondade significa mais do que as palavras podem expressar.

Do fundo do meu coração, obrigado.

Com amor e respeito,

Contessa Patterson & Stuart Smith (também conhecido como Syko Stu)"

