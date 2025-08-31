Suspensão de Luciano gera nova dor de cabeça para Crespo no São Paulo

A suspensão de Luciano gerou uma nova dor de cabeça para o técnico Hernán Crespo, que tem se virado para encontrar soluções em meio aos desfalques do São Paulo. Agora, o argentino terá mais um problema para resolver, já que não poderá contar com o camisa 10 no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

Luciano foi advertido com o cartão amarelo ainda aos 22 minutos do primeiro tempo. O camisa 10 do São Paulo sofreu a falta de Villalba, mas perdeu a cabeça. Ele levantou rapidamente e empurrou o zagueiro do Cruzeiro, o que lhe rendeu a punição do árbitro Anderson Daronco.

Assim, Luciano está suspenso para o compromisso contra o Botafogo, válido pela 23ª rodada da Série A. O capitão complicou a vida de Crespo, que já está sem três de seus principais atacantes. Calleri, André Silva e Ryan Francisco seguem entregues ao departamento médico e sem previsão de retorno.

André Silva rompeu o ligamento cruzado posterior e teve um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Já Calleri sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, enquanto Ryan Francisco teve constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior junto de uma lesão no menisco do joelho esquerdo.

Com isso, restam pouquíssimas alternativas para Crespo no setor ofensivo tricolor. Juan Dinenno, Tapia e Ferreirinha despontam como as principais opções para as duas vagas do ataque. Acontece que estes dois últimos sequer atuam como centroavantes - são pontas que podem, eventualmente, exercer a função.

Dinenno recebeu poucas oportunidades com a camisa do São Paulo, mas não correspondeu quando esteve em campo. Tapia e Ferreirinha, por sua vez, têm a velocidade e o drible como características principais e certamente podem ajudar, mas não são especialistas na posição.

Alguns garotos da base do São Paulo também podem ganhar oportunidades, sobretudo no banco de reservas. Henrique Carmo e Lucca, por exemplo, devem continuar sendo relacionados. Os dois, vale lembrar, também costumam atuar mais como pontas pelos lados do campo.

Data Fifa é aliada

A data Fifa é uma aliada do São Paulo neste momento. O calendário do futebol nacional será paralisado para os últimos jogos das Eliminatórias, e Crespo terá tempo para testar alternativas e encontrar possíveis soluções para a ausência de Luciano no jogo contra o Botafogo.

A perda de Luciano é considerável para Crespo. Além de ser uma das principais referências da equipe dentro de campo, o camisa 10 também vinha sendo um dos principais destaques do Tricolor. Nesta temporada, já tem 11 gols e seis assistências em 40 partidas, sendo 27 como titular.

São Paulo tenta alternativas no mercado

Enquanto Crespo tem se virado para buscar soluções, a diretoria do São Paulo está atenta a qualquer oportunidade de mercado e tem o desejo de contratar um novo centroavante. A necessidade de um novo jogador para a posição se fez presente depois da contusão de André Silva.

Alguns nomes já estão na mesa da alta cúpula tricolor, como é o caso de Marcelo Ryan, do Tokyo FC, do Japão. O São Paulo, entretanto, vive situação financeira delicada. Por isso, a intenção da diretoria é trazer jogadores livres no mercado ou por empréstimo.

A janela de transferências se encerra na próxima terça-feira (02). A alta cúpula do São Paulo, portanto, corre contra o tempo para tentar reforçar o plantel de Crespo. O Tricolor, vale lembrar, já contratou o zagueiro Rafael Tolói e também acertou a chegada do lateral direito Mailton.

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Botafogo (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14/09 (domingo), às 17h30

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)