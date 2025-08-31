Topo

Esporte

Basquete: Brasil derrota Argentina na final e é campeão da AmeriCup

Brasil e Argentina se enfrentam na final da AmeriCup de basquete - Reprodução/X
Brasil e Argentina se enfrentam na final da AmeriCup de basquete Imagem: Reprodução/X

Manágua

31/08/2025 22h53

Um dia após derrubar os Estados Unidos, a seleção brasileira masculina de basquete superou a Argentina e se sagrou campeã da Americup, hoje, em Manágua.

Os comandados do técnico croata Aleksandar Petrovic venceram por 55 a 47 na capital da Nicarágua e levantaram o troféu pela quinta vez na história.

Os brasileiros vinham embalados por grande vitória sobre a equipe americana, na semifinal, com uma reação espetacular ao longo da partida.

Neste domingo, o embalo foi mantido e, ao contrário do que aconteceu na última final em que esteve na competição, o Brasil saiu com o título - foi vice em 2022.

Os destaques do time nacional foram Yago Santos e Bruno Caboclo. Santos foi o cestinha da final, com 14 pontos. Caboclo contribuiu com 11 pontos e sete rebotes. Pelo lado argentino, o principal jogador foi Francisco Caffaro, com 11 pontos.

O jogo

A decisão começou em forte ritmo, com postura ofensiva e atenção de ambos os lados. Num dos melhores inícios de jogo da seleção na competição, o time nacional abriu 7 a 3 e soube conter a reação dos argentinos, finalizando o primeiro quarto por 16/15. O destaque foi Guilherme Deodato, autor de nove pontos.

A partir do segundo quarto, Bruno Caboclo e Yago Santos entraram de vez na partida, com oito e nove pontos, respectivamente. Sob a liderança da dupla, o Brasil foi para o intervalo com uma vantagem de sete pontos: 31 a 24.

Na volta do intervalo do jogo, a seleção brasileira passou a oscilar. Chegou a abrir 11 pontos, porém começou a desperdiçar muitas chances de ampliar o placar, com dificuldades no ataque. Do outro lado, os argentinos reduziram a diferença para seis pontos.

Neste clima de tensão, o último quarto contou com o Brasil no ataque, tentando se recuperar das chances perdidas. Mais concentrado, alcançou a maior vantagem da final: 12 pontos (48 a 36). A Argentina esboçou pressão, mas o time de Petrovic se defendeu bem e assegurou a conquista continental.

