São Paulo ainda sonha com Lucas contra LDU apesar de pessimismo do jogador

Lucas comemora durante São Paulo x Atlético Nacional, duelo da Libertadores - Marcello Zambrana/AGIF
Lucas comemora durante São Paulo x Atlético Nacional, duelo da Libertadores Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
Eder Traskini e Valentin Furlan
Do UOL e Colaboração para o UOL, em São Paulo (SP)

31/08/2025 05h30

Após nova cirurgia no joelho, o atacante Lucas se pronunciou ontem e não se mostrou otimista, mas o São Paulo ainda tem esperanças em contar com ele nas quartas de final da Copa Libertadores contra a LDU.

O que aconteceu

O Tricolor evita colocar qualquer prazo, mas acredita que existe uma possibilidade de tê-lo em campo contra a LDU. Tudo, no entanto, vai depender da evolução da recuperação de Lucas durante esse período.

Mesmo diante da declaração do próprio camisa 7 em tom pessimista, fontes do clube dizem que "não é impossível". O São Paulo visita a LDU no dia 18 e recebe os equatorianos no dia 25.

Estou feliz e aliviado, para ser sincero. Joelho está zero bala, agora é só cair na recuperação. Já estou nos procedimentos. Agora é só esperar e ter paciência. Muita gente perguntando sobre o prazo de recuperação: não sei responder, também queria ter a resposta. Cirurgia foi muito simples e rápida. É esperar a cicatrização. Muita gente perguntando do jogo contra a LDU. Sinceramente, eu acho difícil, mas, enfim, tem que ter paciência agora. Logo estarei em campo pronto para ajudar o Tricolor. Lucas

O camisa 7 terá cerca de 20 dias para se recuperar da artroscopia realizada no joelho direito ontem (30). Ele vinha evoluindo nos treinamentos, chegou a atuar, mas as dores retornaram e ele deu um passo atrás novamente na recuperação.

O procedimento cirúrgico identificou e retirou fibroses na região do joelho. O entendimento é que as dores vão passar.

A artroscopia também serviu para avaliar a cicatrização do ligamento cruzado posterior. O diagnóstico dos médicos foi positivo.

A expectativa é que o incômodo desapareça após a cirurgia. A retirada do tecido cicatricial deve aliviar as dores e permitir evolução mais consistente no processo de recuperação.

