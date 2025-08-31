Santos tem gol anulado no fim e empata com Fluminense na estreia de Vojvoda

Santos e Fluminense empataram sem gols na Vila Belmiro neste domingo (31), em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão 2025. A partida foi a estreia do argentino Juan Pablo Vojvoda no comando técnico do Santos.

O Santos teve um gol anulado nos minutos finais. Tiquinho completou cruzamento para as redes, mas o impedimento do camisa 9 foi marcado em campo.

O empate mantém o Santos perigosamente próximo da zona de rebaixamento, na 15ª posição, com 22 pontos, apenas três pontos acima do Vasco, primeiro time dentro do Z4. O próximo compromisso do Santos é visitar o Atlético-MG, no próximo dia 14 de setembro, após a parada para a Data Fifa.

O Fluminense, por sua vez, vai a 28 pontos e ocupa a nona colocação na tabela. O tricolor carioca volta a campo também depois da pausa, no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Bahia, no dia 10 de setembro. Com a derrota por 1 a 0 na ida. o Flu precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a vaga no tempo normal.

Neymar maestro, banda não acompanhou

Fora da convocação da seleção brasileira alegadamente por questões físicas, Neymar foi titular e atuou durante os 90 minutos, com a maior parte das jogadas ofensivas do Santos passando pelos pés dele.

O camisa 10 santista voltou a campo pela primeira vez depois da maior goleada da carreira, o 6 a 0 sofrido diante do Vasco, no Morumbi. Neymar teve um edema na coxa, mas, suspenso, não jogaria contra o Bahia de qualquer maneira.

Apesar de não conseguir desequilibrar como o torcedor santista espera, Neymar se movimentou bem e passou por todos os setores do ataque do time. Começou o jogo como falso 9, caiu pela esquerda em diversos momentos e, após as mudanças de Vojvoda, atuou mais centralizado como meia armador.

Por vezes serviu os companheiros de ataque, que foram se alternando durante o jogo, com as mudanças de Vojvoda, mas sempre com Neymar como maestro. O camisa 10 conseguiu achar bons passes e jogadas, mal concluídas pelos atacantes do Santos.

Lances importantes

Primeira chegada perigosa. Foi do Fluminense, com Serna. A bola sobrou para o atacante, que finalizou de longe e mandou com perigo ao gol de Brazão, que saltou para acompanhar, mas a bola foi para fora.

Moreno x Brazão, dois rounds. Em duas jogadas seguidas, o novo reforço do Fluminense, Santi Moreno, deu trabalho à defesa santista e saiu cara a cara com o goleiro Brazão. Nas duas oportunidades, o arqueiro do Peixe saiu no pé do colombiano para interceptar a jogada.

O Santos chegou. Bola rebatida da defesa, Zé Rafael acionou Guilherme, que encarou Guga, levou para o pé esquerdo e mandou na lateral da rede pelo lado de fora. Fábio caiu, mas só acompanhou a bola sair.

Grande defesa de Fábio. Jogadinha ensaiada do Santos, na cobrança de falta Neymar rolou para Rollheiser finalizar de esquerda no canto rasteiro de Fábio, que caiu para fazer uma boa intervenção.

Fábio de novo. Neymar fez boa jogada pelo lado esquerdo e achou passe para Rollheiser, que limpou a marcação e bateu colocado para boa defesa do goleiro do Fluminense, sem rebote.

Bate boca entre Neymar e Ganso. Amigos, amigos, futebol à parte. Neymar tomou uma entrada mais forte de Thiago Santos e reclamou. Ganso apareceu no debate e os velhos amigos discutiram no reencontro na Vila Belmiro.

Grito de gol calado por impedimento. Tiquinho mandou a bola para o gol já nos acréscimos, e seria o fim da seca, mas o gol foi aulado por impedimento.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 0 FLUMINENSE

Data e horário: 31 de agosto de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Competição: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Vila Belmiro, Santos, São Paulo

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha

Público: 12.515 pessoas

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Cartões amarelos: Escobar, Rollheiser, Neymar (SAN); Santi Moreno, Serna, Thiago Santos (FLU)

Santos: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Luan Peres, Zé Ivaldo, Escobar; Rincón (João Schmidt), Zé Rafael, Rollheiser (Barreal); Caballero (Deivid Washington), Neymar e Guilherme (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli (Otávio), Hércules (Thiago Santos), Lucho Acosta (Ganso), Santi Moreno (Soteldo); Serna e Cano. Técnico: Renato Portaluppi.