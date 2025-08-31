Santos reencontra três rostos conhecidos contra o Fluminense; confira

Em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Santos encara mais um compromisso importante. Na tarde deste domingo, o Peixe recebe o Fluminense, a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada da competição nacional.

No duelo deste fim de semana, o Santos reencontrará três rostos conhecidos que hoje defendem o Fluminense: Yeferson Soteldo, Paulo Henrique Ganso e Gustavo Nonato. Os dois primeiros são contratados em definitivo, enquanto o último está emprestado pelo Peixe.

Soteldo em maus lençóis

Soteldo foi um dos reforços contratados pelo Fluminense para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Ele foi vendido pelo Santos em junho desta temporada. A diretoria santista tentou dificultar o negócio inicialmente, mas depois topou negociar o venezuelano.

Acontece que Soteldo não foi muito útil para o Fluminense no Mundial de Clubes. O atacante teve uma lesão muscular de grau 2 na coxa e se recuperou apenas na reta final da competição. Ele ficou no banco contra Al-Hilal e Inter de Milão, e só ganhou minutos contra o Chelsea, na semifinal.

A passagem de Soteldo pelo Fluminense, até o momento, tem sido bastante questionada pela torcida. O venezuelano não conseguiu se firmar no time titular e ainda não participou de nenhum gol pela equipe. O jogador disputou oito partidas com a camisa do Tricolor carioca.

Soteldo, assim, tenta dar uma resposta à torcida do Fluminense no embate contra o Santos. O Peixe, por sua vez, teme a 'lei do ex', mas crê em uma boa estreia de Vojvoda para vencer o rival carioca e, quem sabe, iniciar uma reação no Brasileirão.

Nonato não deve jogar

Outro velho conhecido do Santos que atualmente está no Fluminense é Gustavo Nonato. O meio-campista vive situação oposta a de Soteldo e vive bom momento. Apesar disso, o meio-campista deve ficar fora do embate devido a uma cláusula de contrato.

O volante não deverá ser relacionado justamente por estar emprestado ao Fluminense pelo Santos. Ele, que teve seu empréstimo renovado até o final deste ano, será baixa em razão do acordo firmado entre os clubes na assinatura do novo vínculo.

Nonato foi titular do Fluminense no Mundial de Clubes e teve atuações importantes na campanha. O jogador, contudo, não manteve o nível e passou a oscilar entre reservas e titulares. Na última quinta-feira, por exemplo, ele esteve no 11 inicial de Renato Gaúcho para enfrentar o Bahia, pela Copa do Brasil.

Pelo Fluminense, Nonato soma três gols e quatro assistências em 46 partidas.

Ganso reencontra Neymar e Santos

Por fim, o duelo entre Santos e Fluminense promoverá um novo reencontro de velhos amigos. Hoje no Peixe, Neymar voltará a se deparar com Paulo Henrique Ganso. Ambos ficarão frente a frente pela quarta vez na carreira.

Antes da partida deste domingo, Neymar e Ganso se enfrentaram em um Santos x São Paulo, em 2013; em um Barcelona x Sevilla, em 2016; e mais recentemente, no último Fluminense x Santos, em 2025. O camisa 10 do Peixe tem vantagem de 2 a 1 nos confrontos.

Neymar e Ganso fizeram história juntos no Santos entre 2009 e 2012. Com os dois craques formados na base, o Alvinegro Praiano teve uma de suas melhores fases recentes e conquistou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, três Paulistas e uma Recopa Sul-Americana. Os dois ainda dividiram vestiário na Seleção Brasileira.

Ganso está no Fluminense desde 2019. Ao todo, o meio-campista disputou 287 partidas, com 27 gols marcados e 35 assistências distribuídas.

Próximos jogos do Santos

Santos x Fluminense (22ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(22ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 31 de agosto (domingo), às 16h

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14/09 (domingo), às 16h

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)