Santos acerta o empréstimo de Lautaro Díaz, atacante do Cruzeiro

O Santos chegou a um acordo verbal para contratar o atacante argentino Lautaro Díaz, do Cruzeiro. A negociação foi definida neste domingo (29) e prevê um empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo.

As conversas começaram na noite de sexta-feira, quando a diretoria santista entrou em contato com o Cruzeiro para abrir a negociação. Neste domingo, ao meio-dia, tudo foi acertado entre as partes.

A expectativa é de que o jogador viaje para São Paulo já nesta segunda-feira, onde realizará exames médicos e, em seguida, assinará contrato com o Santos.